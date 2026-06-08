Возможно ли вооружить украинские истребители ракетами MICA NG: аналитики рассказали детали

В настоящее время новая французская ракета находится на стадии испытаний.

После испытаний новых французских ракет MICA NG возникает вопрос, возможно ли их использование в Украине, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что получение нового вооружения всегда создает дополнительные возможности для Сил обороны Украины. Поэтому аналитики решили рассмотреть, насколько реальны поставки ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух" MICA NG.

Отмечается, что в настоящее время ракета находится на стадии испытаний и, хотя в этом году запланировано начало производства, когда действительно начнутся поставки, неизвестно.

Видео дня

В то же время, по данным аналитиков, новая ракета предлагает на 40% большую дальность по сравнению с базовой MICA и другие интересные особенности.

Как говорится в статье, еще один нюанс заключается в том, что в настоящее время испытания проводятся с французских истребителей Rafale. Они будут одной из основных платформ для дальнейшего использования. На данный момент нет точных договоренностей о поставках таких самолетов в Украину.

Отмечается, что MICA NG имеет такие же габариты, как и обычная MICA, с массой 112 кг, длиной 3,1 м и диаметром 160 мм. И это не просто так, ведь новое средство специально разрабатывалось для использования уже имеющейся физической и электронной инфраструктуры.

Например, Mirage 2000-5, которые в настоящее время находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ, используют базовые MICA.

Таким образом, отмечают аналитики, учитывая упомянутую выше совместимость, теоретически интеграция новой ракеты является реалистичной.

В статье высказывается предположение, что, возможно, потребуется внести обновления в систему управления огнем истребителя, а для эффективного применения работать совместно с самолетами ДРЛВ.

Кроме того, отмечает издание, ведутся переговоры о передаче Украине Rafale, хотя по этому вопросу пока нет твердых договоренностей.

Аналитики отметили, что есть еще одна потенциальная платформа – два корвета класса Ada ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа" и "Гетман Иван Выговский", поскольку их основным ЗРК выступает VL-MICA в вертикальных пусковых установках.

Кроме того, может помочь совместимость инфраструктуры между старой и новой версиями ракеты. Добавляется, что MICA NG потенциально помогла бы увеличить дальность системы ПВО кораблей и стала бы неплохим усилением.

Однако, как считают аналитики, получение ракеты маловероятно. Как упоминалось ранее, MICA NG до сих пор проходит испытания, и серийное производство еще не началось.

Известно, что уже есть экспортный контракт для Египта, поэтому возможности для поставок в Украину в ближайшее время может не оказаться.

То есть, подытоживают аналитики, интеграции новой французской ракеты в украинский арсенал больше мешает ее банальная неготовность и отсутствие массового выпуска, чем возможные проблемы с интеграцией.

Российские истребители: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам российского диктатора Владимира Путина, истребитель Су-57 является "лучшим в мире". Путин заявил, что Россия когда-то предлагала Индии разрабатывать истребитель пятого поколения. По его мнению, промышленность РФ готова сотрудничать с Индией в этом направлении, поставлять самолет и развивать его возможности. Су-57 разработан ОКБ имени Сухого в рамках программы ПАК ФА. Самолет создавался как замена тяжелого истребителя Су-27 в составе Воздушно-космических сил России.

Также мы писали, что генеральный директор ПАО ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") Вадим Бадеха заявил о строительстве опытного образца истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Бадеха отметил, что начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения является очень важным, поскольку "по ряду причин РФ за последние десятилетия фактически ушла с этого рынка". По его словам, самолет создается как для Министерства обороны РФ, так и для возможных иностранных заказчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: