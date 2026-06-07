Абрамович возил в Россию сигнал Зеленского о готовности встретиться с Путиным, – FT

Бывший владелец футбольного клуба "Челси" уже выступал в роли посредника в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце пригласил Романа Абрамовича в Киев, чтобы через него передать Путину предложение о прямых переговорах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Зеленский обратился к российскому олигарху с просьбой проинформировать Путина о его согласии на встречу – впервые за время полномасштабной агрессии РФ.

Как отмечает источник, таким образом Киев хотел показать серьезность своих намерений в отношении мира. Украина также рассчитывала, что успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам России и остановка российского наступления силами ВСУ усилят, по имеющимся данным, "стимул для немедленного прекращения огня".

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Абрамович уже выполнял роль посредника в 2022 году – в частности, во время стамбульского раунда переговоров в марте того же года. По мнению одного из собеседников FT, приближенного к олигарху, его роль до сих пор незаменима:

"Он нужен, потому что он единственный россиянин, который ладит со всеми".

Однако Путин на предложение не отреагировал. Очевидно, Москва до сих пор делает ставку на преимущество в ресурсах, отмечает FT. На Петербургском экономическом форуме 5 июня Путин сам подтвердил встречу с неким "неофициальным" российским бизнесменом, не назвав имени.

Уже на следующий день депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко публично написал в Telegram, что речь шла именно об Абрамовиче.

В Офисе президента Украины от комментариев отказались. Впрочем, двое украинских высокопоставленных чиновников подтвердили изданию, что послание, полученное Абрамовичем, по содержанию напоминало открытое письмо Зеленского к Путину, но было написано в менее резком тоне.

Письмо Зеленского Путину

Ранее УНИАН писал, что 5 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором призвал к прекращению войны и прямым переговорам лицом к лицу. В то же время президент Украины упрекнул Путина в провалах на фронте, зависимости от Северной Кореи и Китая, а также намекнул, что российский лидер теряет политический контроль внутри страны.

Путин назвал открытое письмо "хамством" и заявил, что оно написано так, чтобы сделать личную встречу двух лидеров невозможной. По словам российского диктатора, он лишь бегло пролистал письмо – о его существовании ему сообщил пресс-секретарь Песков.

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