'Будут только ссоры': жена Остапчука эмоционально высказалась о его бывшей и старших детях

Неделю назад Остапчуки переехали в Канаду.

Известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, который вывез свою семью в Канаду на постоянное место жительства, встретился в Торонто со своей бывшей супругой Еленой Войченко и старшими детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном.

Кадры со встречи он опубликовал в своем Instagram. Его нынешняя супруга - блогер Катерина Остапчук (в прошлом - Полтавская) также показала фото и видео после встречи, поделившись впечатлениями и признавшись, в каких отношениях они сейчас с бывшей супругой своего мужа.

Поводом для встречи стало день рождения Эмилии. Ей исполнилось 13 лет.

Видео дня

"Я не вижу вариантов не общаться с Еленой, потому что там – дети. Если я буду придумывать какие-то правила, другая сторона тоже будет это делать, и в итоге будут только ссоры, и дети не будут видеть отца, а отец - детей. Тем более, она супер относится к Тиму и ко мне так же, как и я к ним", - написала Катерина.

По ее словам, в итоге они поужинали "как адекватные люди", а потом немного прогулялись по городу.

"Вова шел с Тимом и Эваном мужской тусовкой, а я с Эмилией и Еленой обсуждали их быт, школу, в общем жизнь. На прощание Елена и дети меня обняли, и я буду очень рада видеть их в Монреале. Надо будет это организовать. У меня нет ресурса жить в ссорах. Да и причин я не вижу. Мне кажется, когда обе стороны желают "мира", он - будет. И когда обе стороны испытывают нормальное отношение друг к другу, нет причин для разборок. Жизнь сложна и неидеальна и надо учитывать все ее обстоятельства, учитывая других людей, а не считать, что мир должен вращаться только вокруг меня. Хотя очень хочется", - добавила Остапчук.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Остапчуки выехали из Украины и засветили новое жилье в Канаде.

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