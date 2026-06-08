Вы неправильно используете оливковое масло: эксперты предупредили о типичных ошибках

Прежде всего, не стоит воспринимать этот продукт как элитный деликатес.

Оливковое масло является одним из самых популярных ингредиентов в мировой кулинарии благодаря своему вкусу и полезным свойствам. В то же время, как пишет издание The Takeout, многие потребители регулярно допускают ошибки при ее выборе, хранении и использовании. Из-за этого продукт часто теряет часть своего аромата, питательной ценности и даже вкусовых качеств еще до того, как попадает в блюдо.

Неправильное место хранения. Одной из самых распространенных ошибок является хранение оливкового масла возле плиты. Эксперты объясняют, что тепло, свет и воздух быстро ухудшают его качество, а постоянное воздействие температуры при приготовлении пищи ускоряет окисление. Специалисты советуют хранить масло в темном прохладном шкафу, подальше от источников тепла, или даже в винном холодильнике, чтобы сохранить вкусовые и полезные свойства.

Неправильная тара для хранения. Еще одной ошибкой является переливание оливкового масла в прозрачные графины, которые выглядят эстетично, но портят продукт. Эксперты отмечают, что свет быстро ухудшает качество масла, поэтому лучшими являются темное стекло или жестяные емкости. Также большие пластиковые бутылки считаются проблемными, ведь продукт в них часто теряет свежесть еще до полного использования.

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Неправильный выбор масла. Потребители часто выбирают оливковое масло так же, как и обычное подсолнечное, не обращая внимания на детали этикетки. Эксперты отмечают, что важны не только пометки вроде "extra virgin", но и дата сбора урожая и условия хранения. Часто информация на обратной стороне бутылки существенно отличается от маркетинговых обещаний на лицевой стороне.

Ложные представления о качестве. Как пишет издание, пометка "first cold press" (первый холодный отжим) часто вводит покупателей в заблуждение. Специалисты объясняют, что этот термин описывает процесс получения масла, но не гарантирует его качество или свежесть. На самом деле большинство масел производятся схожими методами, поэтому эта надпись не является показателем премиального продукта. Точно так же надпись "extra virgin" (экстра виргин) не гарантирует высочайшего качества, поскольку состояние продукта может ухудшиться во время транспортировки или хранения. К тому же во многих странах подобные надписи являются не более чем маркетинговым ходом и никак не регулируются законодательством.

Страх жарить на оливковом масле. Как пишет издание, многие люди избегают приготовления пищи на оливковом масле, оставляя его только для заправки салатов. На самом деле качественное оливковое масло хорошо подходит для жарки, запекания и тушения. Оно обладает достаточной термостойкостью и даже может быть полезнее других жиров при нагревании.

Оценка качества по цвету и мягкости вкуса. Потребители часто считают более зеленое масло более качественным, а мягкий вкус – признаком премиальности. Эксперты объясняют, что цвет зависит от сорта и спелости оливок и не определяет качество. Зато настоящее качественное масло имеет травянистый аромат и легкую горчинку с перечным послевкусием.

Покупка больших объемов. Эксперты отмечают, что после вскрытия продукт постепенно окисляется, и большие объемы часто не успевают быть использованы до порчи. Оптимальным считается объем, который можно израсходовать за несколько недель или месяц.

Представление, что дорогое масло всегда лучше. Высокая цена не гарантирует высокого качества продукта. Эксперты объясняют, что стоимость часто формируется брендом и маркетингом, а не реальными свойствами масла. Более важными являются происхождение оливок, дата производства и независимые сертификации, которые дают более объективные показатели качества.

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Как писал УНИАН, многие продукты, которые позиционируются как низкокалорийные или полезные, на самом деле содержат значительное количество скрытого сахара. К ним относятся сухие завтраки, овсянка быстрого приготовления, йогурты, протеиновые батончики, соусы и приправы, а также джемы и желе.

Также мы рассказывали, что профессиональные повара не советуют заказывать в ресторанах "блюдо дня", поскольку за такими предложениями часто скрывается не самая лучшая еда, а обрезки, которые нужно срочно использовать.

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