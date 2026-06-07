Привычная планировка кухни уходит в прошлое: хозяйки массово отказываются от этого элемента

На смену старой классике приходят открытые пространства.

Меняется не только способ обустройства квартир, но и ежедневные привычки домочадцев. Современные интерьеры должны быть функциональными и легко адаптируемыми к различным видам деятельности. Это приводит к тому, что традиционные решения уступают место новым идеям организации пространства.

Именно поэтому большие столы все чаще исчезают из квартир, пишет Kobieta.Gazeta. Владельцы ищут более практичные решения. Хотя на протяжении многих лет стол был центральным элементом столовой и местом для семейных встреч.

Сегодня многие люди ищут способы лучше использовать доступное пространство и ограничить количество крупной мебели, занимающей значительную часть комнаты. На это влияют высокие цены на недвижимость, а также меняющийся стиль жизни.

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Маленькие квартиры заставляют максимально эффективно использовать каждый квадратный метр. Все большим спросом пользуются решения, которые можно использовать несколькими способами, без необходимости выделять отдельную зону исключительно для приема пищи.

Открытая кухня относится к числу самых популярных трендов

В современном строительстве все чаще отказываются от четкого разделения на кухню, столовую и гостиную. Вместо нескольких отдельных комнат создается единое общее жилое пространство.

Открытые интерьеры дают большую свободу планировки и делают квартиру визуально более просторной. Такое решение позволяет легче совмещать приготовление еды, отдых, а также встречи с семьей и друзьями.

Кухонный остров набирает популярность

Одним из решений, которое особенно часто появляется на современных кухнях, является кухонный остров. Он может служить дополнительной рабочей поверхностью, местом для приема пищи или пространством для работы за компьютером.

Современные кухонные острова часто оснащены местами для хранения и дополнительными рабочими поверхностями. Благодаря этому один предмет мебели может взять на себя функции нескольких элементов обстановки и облегчить организацию ежедневных дел. Что интересно, в последние годы производители кухонь внедрили множество решений, повышающих функциональность таких конструкций.

Все чаще встречаются модели с выдвижными столешницами, скрытыми розетками или возможностью регулировки высоты для различных целей.

Однако стоит помнить, что остров требует достаточного количества свободного места, поэтому далеко не в каждой квартире он станет практичным выбором.

Ранее УНИАН сообщал, что обычное размещение холодильника на кухне уходит в прошлое.

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