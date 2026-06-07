Оккупанты обстреляли автобусную остановку в Запорожье: есть пострадавшие

Кроме того, враг нанес удар по областному центру с помощью FPV-дрона, в результате чего загорелась АЗС.

Днем 7 июня россияне атаковали Запорожскую область и город Запорожье, на автобусной остановке в результате удара КАБом погибли люди, есть раненые.

По данным пресс-службы Запорожской областной прокуратуры, днем в воскресенье россияне атаковали Запорожский район. В частности, в поселке Балабино в результате обстрела КАБами, по данным прокуратуры, погибли два человека, которые находились на остановке общественного транспорта. Ранения получили еще как минимум четверо человек. Информация о пострадавших уточняется. Также повреждены дома, расположенные рядом с местами попаданий, говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес удар по городу Запорожье с помощью FPV-дрона, в результате чего возник пожар, повреждено оборудование АЗС – известно о травмированном мужчине.

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Начаты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, уже известно о трех погибших в поселке Балабино, повреждены частные дома.

"Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Люди, которые находились на ней, к сожалению, погибли и получили ранения", – сообщил чиновник.

В Запорожье ранения получил 59-летний мужчина.

Война в Украине – атаки на Запорожье

Напомним, в Силах обороны Юга Украины сообщили, что Россия начала атаковать Запорожье FPV-дронами – вероятно, применяются БПЛА, оснащенные LTE-модемами. По словам спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, из-за расстояния до города обычные ударные беспилотники пока не могут эффективно действовать на большей части территории областного центра.

Зафиксированы попадания в жилые дома, административные здания и общественный транспорт, в частности в центре города. Также вражеские беспилотники целенаправленно наносят удары по пожароопасным объектам, таким как автозаправочные станции.

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