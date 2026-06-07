6 овощей, в которых содержится больше клетчатки, чем в яблоке

Кроме клетчатки, в этих овощах еще много полезных витаминов.

Яблоки содержат значительное количество клетчатки: 3,5 грамма (г) в маленьком яблоке и 4,2 г в среднем яблоке, что составляет 12,5% и 15% от суточной нормы в 28 граммов. Однако есть овощи, которые дадут фору любому яблоку по количеству клетчатки, пишет Verywellhealth.

1. Артишоки

Клетчатка: 6,84 г (24% от суточной нормы) в 1 среднем артишоке.

Помимо того, они особенно богаты инулином – пребиотической клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника и регуляцию уровня сахара в крови. Кроме того, в нем мало углеводов, что делает артишок идеальным овощем для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты.

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2. Черная фасоль

Клетчатка: 7,6 г (27% от суточной нормы) в 1/2 стакана вареной черной фасоли.

Употребление 2 стаканов вареной черной фасоли поможет вам достичь более 100% вашей суточной нормы клетчатки. С черной фасолью вы также получите пользу от других питательных веществ, таких как фолиевая кислота, тип витамина группы В, который поддерживает деление клеток, здоровье красных кровяных клеток и развитие плода.

3. Тыква

Клетчатка: 9 г (32% от суточной нормы) в 1 стакане вареной тыквы.

Помимо высокого содержания клетчатки, этот источник углеводов также богат питательными веществами, такими как калий, витамин А и витамины группы В.

4. Горох

Клетчатка: 4,4 г (16% от суточной нормы) в 1/2 стакана вареного гороха.

Горох также относительно низкокалориен и богат белком: 67 калорий и 4,3 г белка на порцию такого же размера.

5. Сладкий картофель

Клетчатка: 8,2 г (29% от суточной нормы) в 1 стакане вареного сладкого картофеля.

Всего 1 стакан вареного сладкого картофеля содержит 8,2 г клетчатки и менее 250 калорий. Сладкий картофель также известен высоким содержанием витамина А, который связан с пользой для здоровья глаз, кожи и мозга, а также содержит больше других питательных веществ, таких как калий и витамин В6.

6. Брокколи

Клетчатка: 5,1 г (18% от суточной нормы) в 1 стакане вареной брокколи.

Брокколи также богата кальцием, антиоксидантами и витаминами К, С и А, вы также получите противовоспалительные преимущества, которые, согласно недавним исследованиям, могут помочь защитить от некоторых видов рака.

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