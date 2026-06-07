Вместо PIN-кода: французские банки внедряют новую технологию платежей

Это решение не только удобнее, но и безопаснее.

Во многих европейских странах, а именно во Франции, благодаря появлению биометрических банковских карт может начаться новая эра в сфере платежных решений. Технология, разработанная французской компанией Thales, использует отпечатки пальцев клиентов для подтверждения покупок, благодаря чему использование традиционных PIN-кодов становится ненужным. Цель этого нововведения - повысить безопасность платежей, одновременно упростив и ускорив транзакции. Об этом пишет Blikk.

"Принцип работы биометрических банковских карт прост: встроенный датчик карты сравнивает отпечаток пальца клиента с данными, хранящимися на карте. Если совпадение подтверждается, платеж сразу же утверждается", - пишет dagens.dk.

Как отметил представитель компании Фредерик Мартинес, "больше не нужно вводить секретный код, поскольку карта мгновенно распознает отпечаток пальца".

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"Это решение не только удобнее, но и безопаснее, ведь отпечаток пальца является личным и уникальным, поэтому его нельзя легко скопировать или угадать, как PIN-код. Внедрение биометрической технологии поддерживают несколько крупных французских банков, среди которых Société Générale, Crédit Agricole и BNP Paribas. BNP Paribas уже предлагает эту карту определенным клиентам, а Crédit Agricole также сделал ее доступной в некоторых пакетах карт", - рассказали в материале.

В то же время реакция на нововведение неоднозначна. Несмотря на то, что многие приветствуют более современный и безопасный способ оплаты, другие относятся скептически и не понимают, зачем менять систему, которая хорошо работает.

"В то же время интерес к технологии не ограничивается Францией. Новые платежные решения часто быстро распространяются и на другие страны, поэтому, например, в Дании также следят за развитием событий. Датчане, которые уже сейчас ежедневно пользуются банковскими картами, с интересом ждут, как биометрические карты повлияют на платежные привычки будущего", - добавили в публикации.

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