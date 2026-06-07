У Украины уже есть три механизма, чтобы заставить Путина пойти на мир, – экс-сотрудник ЦРУ

Важное место среди них занимают украинские удары по военным объектам на территории России.

Потери, понесенные Россией, существенно затрудняют для нее проведение масштабной наступательной операции этим летом. Но одни только потери не заставят Россию пойти на мир. Об этом бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф сказал в комментарии ведущему телеканала Эспрессо.

Он подтвердил, что россияне несут большие потери на поле боя, а набирать достаточное количество новых военных им становится все труднее. Именно поэтому им будет сложно сформировать новые подразделения для наступления. Однако, по его словам, они продолжат интенсивные бои, будут пытаться проводить отдельные наступательные действия и искать слабые места в украинской обороне. "Но я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений или драматических прорывов", – сказал он.

При этом он говорит, что увеличение потерь, которые Украина наносит россиянам, не подтолкнет российские власти к изменениям: "К сожалению, мы убеждаемся, что Путина не волнуют человеческие потери с его стороны. Поэтому я не думаю, что существует какое-то определенное количество погибших или раненых российских военных, которое заставит его отказаться от своих планов".

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Он добавил, что повлиять на Путина и россиян можно с другой стороны – продолжая наносить удары по военным и экономическим объектам на территории России.

"Украина должна делать несколько вещей одновременно. Как говорится, идти, говорить и жевать жвачку одновременно", – сказал он.

Во-первых – удерживать поле боя, нанося российским войскам значительные потери. Во-вторых, продолжать удары средней дальности – примерно на расстоянии от 40 до 120 км. Такие удары чувствительны для российской логистики, тактических штабов и мест сосредоточения войск, они снижают способность россиян к наступательным операциям. В-третьих, продолжать дальнобойные удары по территории России – по экономическим целям: нефтеперерабатывающим заводам, нефтедобывающим предприятиям, ракетным производствам, заводам по производству оптоволокна и другим подобным объектам.

Аналитик добавил, что в ответ РФ усилит масштаб ударов по украинским городам. И ударами по инфраструктуре будет пытаться создать для Украины еще одну тяжелую зиму и сломить моральный дух, но в конечном итоге не сможет этого достичь.

Как давление на Россию может приблизить мир

Напомним, что, по мнению аналитиков издания The Telegraph, давление на логистические пути россиян на оккупированном юге Украины способствует тому, что в России начинают задумываться о мирном соглашении. При этом Украина реализует масштабный план по принуждению России к миру, пытаясь воплотить тот самый замысел по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", который провалился во время масштабного контрнаступления 2023 года.

Добавим, что российские оккупационные силы 7 июня закрыли пункт пропуска "Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников. Также было перекрыто движение через АПП "Джанкой".

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