'Остаться там, где мы есть': Зеленский назвал самый быстрый путь к миру

Глава государства публично согласился на замораживание фронта и объяснил, почему это не капитуляция.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заморозить линии фронта там, где они сейчас находятся, если это поможет остановить войну. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Ведущая спросила Зеленского напрямую: если бы завтра было объявлено о прекращении огня, согласился бы он заморозить фронт там, где он находится сейчас.

"Да. Это самый быстрый путь", – ответил президент.

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В то же время, как отметил Зеленский, простое замораживание – не конечная цель.

"Идея не в том, чтобы просто заморозить, а в том, чтобы заморозить и перевести это в дипломатическое русло", – пояснил он.

На вопрос, не означает ли это фактически капитуляцию и передачу России того, чего она добивается, президент ответил отрицательно. По его мнению, удержание нынешних позиций даст Украине возможность спасти людей и вернуть солдат домой.

"Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей и солдатам вернуться. Я считаю, это важно для нас", – подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Абрамовича

Ранее УНИАН писал, что президент Украины подтвердил информацию о том, что в мае он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Абрамович уже выполнял роль посредника в 2022 году – в частности, во время стамбульского раунда переговоров в марте того же года. По мнению одного из собеседников издания FT, приближенного к олигарху, его роль до сих пор незаменима, потому что он единственный, "кто ладит с обеими странами".

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