Великобритания, Германия, Украина и Франция перечислили 5 условий для достижения мира

В заявлении отмечается, что лидеры Великобритании, Франции и Германии высоко оценили призыв президента Украины Владимира Зеленского к прекращению войны путем дипломатических переговоров.

В воскресенье, 7 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсудили возможные пути активизации дипломатии по завершению войны в Украине и роль Европы в этом процессе, говорится в заявлении украинского президента в Telegram.

В частности, Зеленский поблагодарил Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца за поддержку.

Он отметил, что для Украины всегда было приоритетом, чтобы позиция и голос Европы в переговорах были сильными.

Видео дня

На сайте президента Украины в опубликованном совместном заявлении лидеров также указывается, что политики обсудили условия, которые должны быть созданы для достижения справедливого и прочного мира, а именно:

Прекращение боевых действий. Они призвали президента Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Международные границы нельзя изменять силой, а суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и союзы должно полностью уважаться. Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, как только прекращение огня вступит в силу, на основе обязательств, принятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Уточняется, что это включает развертывание Многонациональных сил для Украины. Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не компенсирует Украине убытки, вызванные войной. В любом соглашении должны быть защищены европейские интересы в сфере безопасности. Элементы любых переговоров, касающихся ЕС и НАТО, потребуют согласия ЕС и его государств-членов, а также союзников по НАТО соответственно.

В заявлении подчеркивается, что лидеры Великобритании, Франции и Германии высоко оценили призыв Президента Украины Владимира Зеленского к прекращению войны путем дипломатических переговоров, как это было изложено в его письме Президенту Российской Федерации от 4 июня 2026 года.

"Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и Европы – с целью достижения перемирия и содействия дальнейшим переговорам. Они подтвердили, что и впредь будут решительно поддерживать Украину", – говорится в сообщении.

Другие заявления Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины, он решил написать письмо российскому диктатору Владимиру Путину, потому что не знает, прочитает ли тот его. Зеленский добавил, что открытое письмо означает, что он должен ответить на вопрос, который также важен и для его общества, которое "живет в каком-то фантастическом мире, где никого не атакуют, где это не агрессивная война". Украинский лидер добавил, что хотел "открыто рассказать, где мы находимся". Как подчеркнул Зеленский, сейчас Путин "не так громко" говорит о войне из-за потерь Москвы на поле боя.

Также мы писали, что Зеленский заявил о готовности заморозить линии фронта там, где они сейчас находятся, если это поможет остановить войну. По его мнению, это самый быстрый путь. В то же время он отметил, что замораживание – не конечная цель. Президент Украины пояснил, что идея заключается в том, чтобы "заморозить и перевести это в дипломатическое русло". На вопрос, не означает ли это фактически капитуляцию и передачу России того, чего она добивается, президент отверг это предположение.

Вас также могут заинтересовать новости: