Психолог раскрыл, что сохраняет любовь в отношениях на самом деле

Люди часто принимают это чувство за то, что разлюбили.

Американский психолог Марк Треверс назвал главный фактор, который поддерживает любовь в отношениях на самом деле.

Как отметил он в своей публикации для журнала Forbes, самые здоровые долгосрочные отношения строятся на стабильности.

"В новых отношениях есть безошибочная динамика. Пары засиживаются допоздна за разговорами. Они пробуют новые рестораны. Они создают ритуалы, даже не осознавая этого. Они влюбляются. Они строят что-то из ничего, и сам процесс кажется захватывающим. Однако, если все идет хорошо, отношения стабилизируются", - отметил он в статье.

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По словам психолога, когда эта стабилизация отношений происходит - жизнь становится более предсказуемой.

"Волнение, которое когда-то подпитывало их влюбленность, угасает, и на смену ему приходит чувство безопасности. Хотя безопасность – одно из величайших достижений, которых могут достичь отношения, она также может привести к неприятному осознанию для многих пар: все кажется немного… скучным. Не плохим или нездоровым. Просто знакомым. Проблема в том, что люди часто принимают это чувство за то, что разлюбили, тогда как на самом деле они могут просто испытывать естественное следствие слишком большой предсказуемости", - подчеркнул Треверс.

Он добавил, что стабильность сама по себе не является врагом притяжения. Проблема же может заключаться в том, что в итоге происходит, когда пары перестают вместе исследовать новое и познавать жизнь по-новому, констатировал психолог.

Напомним, ранее марк Треверс перечислил неожиданные выводы ученых о том, что действительно удерживает пары вместе.

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