Пекин направил флотилию с своим крупнейшим патрульным кораблем к Тайваню, – СМИ

В Коммунистической партии Китая назвали Японию и Филиппины "источником проблем".

Китай направил к Тайваню флотилию, в состав которой входит крупнейший патрульный корабль. Это ответ на переговоры между Японией и Филиппинами по поводу морской границы, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что Коммунистическая партия Китая обвинила Японию и Филиппины в том, что эти страны стали "источником проблем" для безопасности регионального мира. Ранее эти страны заявили о желании начать официальные переговоры по определению морских границ своих исключительных экономических зон и континентального шельфа, которые потенциально пересекаются с границами Тайваня.

Пекин назвал эти переговоры "незаконными и недействительными". А государственное информационное агентство Китая заявило, что эти переговоры якобы нарушают территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая.

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По данным аналитиков, Пекин направил к Тайваню, в частности, свой крупнейший патрульный корабль Haixun 09 водоизмещением 10 000 тонн. Также в состав отправленной флотилии входят разведывательный корабль Haixun 08 и еще два 5000-тонных корабля – спасатели Haixun 06 и Donghaijiu 113. По данным экспертов, Китай впервые вывел такие силы для патрулирования в водах исключительной экономической зоны к востоку от острова Тайвань.

По мнению издания, японо-филиппинские переговоры по морским границам могут быть расценены в Пекине как прямой вызов его позиции в отношении Тайваня. Поскольку Китай по-прежнему считает остров своей территорией и никогда не отказывался от применения силы для его воссоединения с материком.

И хотя Япония и Филиппины не признают Тайвань независимым государством, отношения Токио с Пекином ухудшаются. В частности, это произошло на фоне заявления премьера Японии о том, что нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военное вмешательство со стороны Токио. А между Филиппинами и Китаем существует давний спор по поводу Южно-Китайского моря, который уже приводил к локальным столкновениям между береговыми охранами двух стран.

Угрозы Китая в адрес Тайваня

Напомним, ранее Китай объявил о проведении операции у берегов Тайваня. Отмечалось, что ее официальной причиной было "усиление контроля за судоходством", а также "обеспечение соблюдения морского законодательства и защита национальных интересов страны".

Отметим, что после визита в Китай президент США Дональд Трамп заявил, что он не поддерживает какие-либо шаги Тайваня к формальному провозглашению независимости. Он также подчеркнул важность сохранения статус-кво в отношениях с Китаем.

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