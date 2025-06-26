Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает войну проблемой на пути стремления Украины вступить в Европейский Союз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Орбан сказал журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
В частности, у венгерского премьера спросили, что его убедит перестать блокировать открытие первого кластера для переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Война является проблемой. Если бы мы интегрировали Украину в Европейский Союз - мы бы интегрировали войну. И мы бы не хотели быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в войне и представляет неизбежную угрозу для нас. Потому что если страна-член Европейского Союза в войне - это означает, что Европейский Союз в войне. Нам это не нравится", - подчеркнул Орбан.
В то же время, у него уточнили, изменит ли он позицию, если будет прекращение огня.
"Прекращения огня нет", - сказал Орбан.
Вступление Украины в ЕС - позиция Венгрии
Как сообщал УНИАН, Венгрия уже несколько месяцев блокирует открытие первого блока переговоров о вступлении Украины в ЕС, который касается основополагающих принципов - верховенство право, система правосудия, борьба с коррупцией и тому подобное.
На полях саммита НАТО Орбан заявил, что "НАТО не имеет дел в Украине".
"Украина, как и Россия, не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось", - заявил он.