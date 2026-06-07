Это забытое растение стало элитным деликатесом: теперь оно стоит 1000 евро за килограмм

Весенние побеги хмеля по вкусу похожи на дикую спаржу.

Это растение все знают прежде всего как важнейший ингредиент для пива, однако в последнее время шеф-повара включают его в меню элитных ресторанов. Немногочисленные производители, которые осознали этот нюанс, зарабатывают на нем большие деньги, поскольку цена его может доходить до 1000 евро за килограмм.

Как пишет jurnalul.ro, речь идет о хмеле, а точнее – о его молодых побегах.

Видео дня

Этот продукт пользуется большим спросом у шеф-поваров, которые включают его в меню элитных ресторанов. Нежные весенние побеги похожи на дикую спаржу и ценятся за свою нежную текстуру, легкую горечь и богатый питательный состав.

В настоящее время молодые побеги хмеля считаются настоящей гастрономической жемчужиной во многих элитных европейских ресторанах. Их цена доходит до 1000 евро за килограмм.

Такая стоимость очень ограниченной доступностью и сложными условиями выращивания. Хмель часто растет в дикой природе, его трудно выращивать организованным способом, и его собирают вручную в короткие сроки. Побеги также очень скоропортящиеся и лучше всего употреблять их в пищу сразу после сбора, поэтому их можно найти только на местных рынках или в ресторанах, сотрудничающих с мелкими производителями.

Кроме того, хмель является важным ингредиентом в пивоваренной промышленности. Поэтому большинство производителей заключают контракты только с пивоварнями.

Ранее УНИАН рассказывал об очень интересном фрукте, который становится вирусным в соцсетях. Это яванское яблоко - выглядит как нечто среднее между грушей и яблоком и считается настоящим хитом здорового питания в тропических странах.

Вас также могут заинтересовать новости: