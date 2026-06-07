5 признаков, что человек едва держится, но скрывает это от всех

Эксперт по невербальному поведению объяснил, какие жесты чаще всего свидетельствуют о скрытом стрессе, тревоге и эмоциональном истощении.

Даже когда человек уверяет, что с ним все в порядке, его тело может выдавать совсем другую правду. Бывший агент ФБР и эксперт по невербальному поведению Джо Наварро объяснил, какие жесты и реакции чаще всего свидетельствуют о сильном психологическом дискомфорте, даже если человек пытается это скрыть, пишет Your Tango.

Замирают на месте

Одной из самых распространенных реакций на сильный стресс или шок является так называемое "замирание". Человек может внезапно застыть, перестать двигаться или говорить, как будто его тело на мгновение отключается. По словам эксперта, такая реакция имеет эволюционное происхождение и когда-то помогала людям избегать опасности.

Начинают раскачиваться

Еще один тревожный сигнал – ритмичное покачивание вперед-назад или из стороны в сторону. Такие движения часто появляются после сильного потрясения или получения плохих новостей. Они помогают нервной системе успокоиться и частично снизить уровень стресса.

Видео дня

Инстинктивно "сворачиваются" в клубок

В моменты сильной эмоциональной боли люди могут бессознательно принимать позу, похожую на эмбриональную: подтягивать ноги, сутулиться или отворачиваться от других. Психологи объясняют это стремлением защитить себя и создать ощущение безопасности.

Сжимают и переплетают пальцы

Когда человеку приходится сообщать неприятную новость или переживать тяжелый разговор, он часто сильно переплетает пальцы рук. Такие движения помогают справиться с внутренним напряжением и собраться с мыслями перед сложным признанием или решением.

Скрывают губы во рту

Эксперт также обращает внимание на втягивание губ внутрь рта. Эта реакция часто возникает во время сильного волнения, стыда, разочарования или горя. Именно поэтому ее нередко можно заметить во время публичных извинений или сообщений о неприятных событиях.

Почему стоит обращать внимание на эти сигналы

Специалист подчеркивает, что такие проявления не всегда означают серьезные проблемы. В то же время они могут быть подсказкой, что человек переживает тяжелый период и нуждается в поддержке. Иногда внимательный вопрос, искренний разговор или просто присутствие рядом могут оказаться важнее любых слов.

Вас также могут заинтересовать новости: