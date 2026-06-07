Птицы не имеют особенного строения ног, а используют законы физики.

Сидящие на электропроводах птицы - обычное явление, которое мы видим каждый день. Но порой люди задаются вопросом: как пернатым это удается? Ведь для человека почти любой прямой контакт с электричеством будет смертельным. Однако животные как будто защищены от этой угрозы. Поэтому мы подготовили объяснение простыми словами о том, почему птицу на проводах не бьет током. На самом деле дело не в особенном устройстве тела птиц, а в простых законах физики.

Почему птицы не могут получить удар электрическим током

Чтобы понять причину такого явления, нужно разобраться, как работает электрический ток. Это поток электронов, который протекает по пути наименьшего сопротивления из места с высоким напряжением в место с более низким.

Отсюда становится понятно, почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах. В этот момент обе лапы животного находятся на промежутке с одинаковым напряжением. Электричество не проходит через них, а движется дальше по кабелю. Но если мы касаемся шнура напряжением в 10 тысяч вольт, стоя на земле с напряжением 0 вольт, то электричество пойдет вниз через наше тело.

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Также стоит понимать, что электричество всегда "стремится" попасть в землю и использует любую возможность для этого. Вот почему птиц не бьет током, а людей бьет - если мы коснемся рукой кабеля, то будем ногами стоять на поверхности. Ток воспользуется нашим телом, чтобы перейти из шнура в землю. Пернатый же находится в воздухе.

Если попытаться объяснить, почему птиц не бьет током, простыми словами, то можно провести аналогию: представьте, что электрический провод является рекой. Если пернатый сядет на его середину, то станет "островом". Электричество будет просто "обтекать" его со всех сторон и двигаться по течению.

Но если человек, стоя на земле, коснется кабеля, то как будто откроет "шлюз", по которому вода мгновенно потечет вниз. В таком случае людское тело станет проводником для электричества, получая огромный вред для здоровья.

Стоит отметить, что причина, почему птицы могут спокойно сидеть на проводах, срабатывает не всегда. Животные также могут получить удар током, если создадут разницу потенциалов. Например, это возможно, если пернатый сядет одной лапой на провод, а другой на столб, или случайно коснется столба хвостом. Поэтому на кабелях часто гибнут крупные птицы, такие как совы, аисты, вороны или ястребы. Для предотвращения подобных случаев была изобретена специальная резиновая изоляция для проводки.

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