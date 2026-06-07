В НАТО очень боятся того, что происходит в Беларуси, – экс-агент ЦРУ

Беларусь находится в поле зрения европейских спецслужб.

Беларусь является фактором опасности не только для Украины, но и для всего блока НАТО. Об этом в интервью "Эспрессо" заявил Ральф Гофф, бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии.

По его словам, страны НАТО внимательно следят за ситуацией с Беларусью.

"Возьмем хотя бы Литву – страну НАТО с очень профессиональной разведкой. То же самое касается Эстонии и Латвии. А также Швеции, Норвегии и, конечно, Польши. Страны Балтии и Северной Европы имеют мощные и высококвалифицированные разведывательные службы, а Польша точно не собирается игнорировать то, что происходит в Беларуси", – заявил бывший разведчик.

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Гофф подчеркнул, что Украине не приходится отслеживать ситуацию в Беларуси в одиночку, поскольку страны НАТО "внимательно мониторят все, что там происходит".

Говоря о ситуации в войне России против Украины, эксперт призвал сохранять трезвый взгляд на ситуацию и не впадать в крайности.

"В начале войны западные разведки существенно переоценили российскую армию. Но сейчас существует риск другой ошибки – недооценить ее на более поздних этапах войны", – заявил он.

Экс-сотрудник ЦРУ, в частности, советует быть бдительными, чтобы Россия не застала Украину врасплох новыми видами вооружения или новой тактикой.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости

Как писал УНИАН, с апреля президент Зеленский несколько раз сообщал о попытках России втянуть Беларусь в прямую войну с Украиной. Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов утверждает, что на данный момент прямой угрозы со стороны Беларуси для Украины нет, но там уже фиксируется активность, которая может представлять угрозу в будущем.

Белорусский диктатор Лукашенко в публичных заявлениях утверждает, что не собирается нападать на Украину, потому что не хочет "стать мясным фаршем".

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