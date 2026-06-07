Конец романа: Эрдоган изменяет Путину с Украиной, – The New York Times

Партнерство между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным, сформировавшееся на фоне войны в Сирии около десяти лет назад, в настоящее время переживает период упадка. Об этом в колонке для The New York Times пишет старший научный сотрудник Middle East Institute Гонюль Тол.
По ее мнению, на смену прежнему турецко-российскому сближению приходит новая реальность, в которой Анкара помогает Украине укреплять свои позиции в регионе, где ранее значительное влияние имела Москва.
Автор напоминает, что во время сирийской войны Москва и Анкара поддерживали противоположные стороны конфликта: Турция помогала повстанцам, стремившимся свергнуть режим Башара Асада, тогда как Россия поддерживала сирийского диктатора.
Несмотря на это, стороны смогли выработать модель сосуществования, которая позволяла каждой из них реализовывать собственные интересы. В частности, в 2016 году Турция смогла провести военную операцию на севере Сирии благодаря тому, что Россия контролировала сирийское воздушное пространство и не препятствовала этому.
Баланс сил изменился
Как отмечает Тол, изначально Эрдоган был младшим партнером в отношениях с Кремлем, однако после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация начала меняться. Из-за международной изоляции Москва все больше зависела от Турции, которая не присоединилась к западным санкциям. В результате Анкара стала важным центром для российской торговли, инвестиций и энергетических потоков, получив дополнительные рычаги влияния на Кремль.
Ключевым событием, изменившим характер турецко-российских отношений, автор называет отстранение Башара Асада в конце 2024 года. Россия, сосредоточенная на войне против Украины, не смогла спасти своего союзника. Вместо этого Москва была вынуждена искать контакты с новым сирийским руководством, тогда как Турция, которая годами поддерживала оппозицию, значительно укрепила свои позиции.
"Для Турции это важный момент – возможность переосмыслить свою роль как ключевого союзника НАТО, перебалансировать отношения с Россией и помочь Украине налаживать новые связи на Ближнем Востоке", – пишет аналитик.
В статье напоминается, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский посетил Сирию, где провел переговоры с временным руководителем страны Ахмедом аш-Шараа и главой турецкого МИД. Среди тем были военное и энергетическое сотрудничество.
Помимо Сирии, Киев также развивает контакты со странами Персидского залива. После атак Ирана с применением дронов Shahed Украина начала делиться собственным опытом противодействия таким угрозам с Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
По мнению Гонюль Тол, поддержка Украины со стороны Турции демонстрирует ослабление позиций России на международной арене.
"Очевидно, что Анкара больше не пытается балансировать между Москвой и НАТО, а склоняется против господина Путина", – пишет автор, отмечая, что главным выигравшим от этой ситуации является Украина.
Проблемы России: последние новости
Как писал УНИАН, российская пропаганда значительно деградировала за последние десятилетия. Если во времена СССР Кремль использовал в качестве своих рупоров всемирно известных писателей, художников и философов, то сегодня главными друзьями Москвы на Западе стали политические радикалы-аутсайдеры и инфлюенсеры с криминальным прошлым.
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