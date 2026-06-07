Конец романа: Эрдоган изменяет Путину с Украиной, – The New York Times

Турецкий лидер постепенно отворачивается от своего давнего партнера.

Партнерство между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным, сформировавшееся на фоне войны в Сирии около десяти лет назад, в настоящее время переживает период упадка. Об этом в колонке для The New York Times пишет старший научный сотрудник Middle East Institute Гонюль Тол.

По ее мнению, на смену прежнему турецко-российскому сближению приходит новая реальность, в которой Анкара помогает Украине укреплять свои позиции в регионе, где ранее значительное влияние имела Москва.

Автор напоминает, что во время сирийской войны Москва и Анкара поддерживали противоположные стороны конфликта: Турция помогала повстанцам, стремившимся свергнуть режим Башара Асада, тогда как Россия поддерживала сирийского диктатора.

Видео дня

Несмотря на это, стороны смогли выработать модель сосуществования, которая позволяла каждой из них реализовывать собственные интересы. В частности, в 2016 году Турция смогла провести военную операцию на севере Сирии благодаря тому, что Россия контролировала сирийское воздушное пространство и не препятствовала этому.

Баланс сил изменился

Как отмечает Тол, изначально Эрдоган был младшим партнером в отношениях с Кремлем, однако после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация начала меняться. Из-за международной изоляции Москва все больше зависела от Турции, которая не присоединилась к западным санкциям. В результате Анкара стала важным центром для российской торговли, инвестиций и энергетических потоков, получив дополнительные рычаги влияния на Кремль.

Ключевым событием, изменившим характер турецко-российских отношений, автор называет отстранение Башара Асада в конце 2024 года. Россия, сосредоточенная на войне против Украины, не смогла спасти своего союзника. Вместо этого Москва была вынуждена искать контакты с новым сирийским руководством, тогда как Турция, которая годами поддерживала оппозицию, значительно укрепила свои позиции.

"Для Турции это важный момент – возможность переосмыслить свою роль как ключевого союзника НАТО, перебалансировать отношения с Россией и помочь Украине налаживать новые связи на Ближнем Востоке", – пишет аналитик.

В статье напоминается, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский посетил Сирию, где провел переговоры с временным руководителем страны Ахмедом аш-Шараа и главой турецкого МИД. Среди тем были военное и энергетическое сотрудничество.

Помимо Сирии, Киев также развивает контакты со странами Персидского залива. После атак Ирана с применением дронов Shahed Украина начала делиться собственным опытом противодействия таким угрозам с Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По мнению Гонюль Тол, поддержка Украины со стороны Турции демонстрирует ослабление позиций России на международной арене.

"Очевидно, что Анкара больше не пытается балансировать между Москвой и НАТО, а склоняется против господина Путина", – пишет автор, отмечая, что главным выигравшим от этой ситуации является Украина.

Проблемы России: последние новости

Как писал УНИАН, российская пропаганда значительно деградировала за последние десятилетия. Если во времена СССР Кремль использовал в качестве своих рупоров всемирно известных писателей, художников и философов, то сегодня главными друзьями Москвы на Западе стали политические радикалы-аутсайдеры и инфлюенсеры с криминальным прошлым.

Также мы рассказывали, что даже самые ярые сторонники войны против Украины начали сомневаться в способности России не только победить, но и вообще сохранить собственную целостность. Такие сомнения, в частности, высказывает идеолог концепции "русского мира" Александр Дугин.

Вас также могут заинтересовать новости: