6 лучших пород собак для пенсионеров: вердикт экспертов

Небольшие, ласковые и преданные – именно такие четвероногие друзья лучше всего впишутся в спокойную жизнь.

Выйти на пенсию – и наконец завести собаку своей мечты . Эксперты рассказали, какие породы лучше всего подходят пожилым людям, которые ищут верного компаньона. Об этом сообщает издание Parade.

Специалисты предупреждают: выбор породы – это не только вопрос внешности. Уровень энергии, темперамент и потребности в уходе должны соответствовать вашему ритму жизни.

Одни пенсионеры хотят активного партнера для прогулок, другие – тихого пушистого комочка на диване.

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К счастью, есть породы, которые удовлетворяют обе потребности.

Гаванский

Маленький, но с большим сердцем. Эта порода буквально не отходит от хозяина, легко поддается дрессировке и обожает проводить вечера на диване рядом. Ветеринары отмечают небольшой размер, преданный характер и естественное стремление угодить владельцу – именно то, что нужно для спокойной пенсионной жизни. Продолжительность жизни: 14–16 лет.

Мопс

Живое солнышко в квартире. Мопсы одинаково готовы побегать во дворе и понежиться на коленях – в зависимости от вашего настроения. Ориентированы на людей, дружелюбны и привязаны к хозяину. Небольшой размер облегчает уход, а спокойный характер делает их идеальными для тихой жизни на пенсии. Продолжительность жизни: 13–15 лет.

Кокер-спаниель

Верный и тихий – именно то, что нужно. Порода ласковая, стремится угодить и хорошо поддается дрессировке. Энергичная, но без чрезмерной активности – регулярные прогулки и игры полностью удовлетворяют потребность в движении. Остальное время с удовольствием проводит рядом с хозяином. Продолжительность жизни: 10–14 лет.

Котон-де-Тулеар

Редкая порода с впечатляющим ресурсом – живут до 19 лет. Легко адаптируются к любому темпу жизни, не нуждаются в интенсивных нагрузках и счастливы просто рядом с хозяином – дома или на прогулке. Уход за шерстью требует внимания, но в целом порода неприхотлива.

Померанский шпиц

Маленькая "липучка" с большой любовью. Весит до 7 фунтов, но привязанность – на весь дом. Ходит следом, обожает диван и не требует долгих прогулок. Умный и легко поддается дрессировке. Идеален для тех, кто хочет все время иметь рядом тепленькое пушистое присутствие. Продолжительность жизни: 12–16 лет.

Такса

Верная тень с характером и чувством юмора. Таксам важно быть рядом с хозяином – они буквально живут ради этого. Любят домашний уют и регулярные прогулки, формируют очень прочную эмоциональную связь. Единственное – следует следить за весом собаки, ведь из-за особого строения тела у такс бывают проблемы с позвоночником. Продолжительность жизни: 12–16 лет.

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