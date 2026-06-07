Мир меняет взгляд на войну: многие поняли, что Украина не проигрывает - The Atlantic

Все больше стран в мире понимают, что Россия не сможет выиграть свою войну против Украины.

Украина смогла изменить российские нарративы о неизбежном проигрыше, и все больше стран в мире приходят к пониманию того, что Россия не выигрывает свою войну против Украины. Однако, и сама Украина также еще не выигрывает. Об этом в колонке для The Atlantic написала Энн Эплбаум, старший научный сотрудник Института SNF Agora при Университете Джонса Хопкинса.

Она пишет, что скачок в техническом прогрессе, который Украина осуществила за четыре года войны, стал одним из главных факторов смены восприятия войны. В частности, Украина выстроила систему для использования дронов-перехватчиков против "Шахедов". Причем, массовое применение перехватчиков стало возможным благодаря обустройству сложной сети радиолокационных систем, акустических датчиков и других инструментов, которые поддерживаются в ежедневном режиме.

Также автор рассказала, как Украина выстроила линию обороны на фронте. Она тянется на сотни километров, и за ней постоянно удаленно наблюдают. Она привела слова украинского военного аналитика Андрея Загороднюка, который называет эту систему, "состоящую из дронов, мониторов, навигации на базе ИИ, роботов и взаимосвязанных солдат, "сетевым ситуационным осознанием".

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"Украинская военная техника стремительно развивается. Но только сейчас наблюдатели в Европе, США, Персидском заливе и России начинают понимать, что означает эта эволюция", - пишет она.

Она напомнила, как с 2022 года во время публичных дискуссий о войне даже в Европе и США использовали нарратив, выдвинутый российской пропагандой, о том, что "Украина в конечном итоге проиграет". А помощь Украине была только способом предотвратить катастрофу. Но сейчас ситуация изменилась, и это стало заметным, когда Украина заключила партнерство со странами Персидского залива о перехватчиках дронов:

"Лидеры стран Персидского залива и многие другие поняли, что российская версия событий неверна: украинцы не проигрывают. Русские не побеждают, и, что еще важнее, они не знают, как победить".

Три фактора смены взглядов

Она также привела мнение аналитиков, которые описали смену динамики на трех основных направлениях. Во-первых, изменением в наземной войне, когда в этом году Россия начала терять больше украинской территории, чем ей удается захватить.

Также постепенно меняется война в воздухе. Россияне по-прежнему могут использовать дроны и ракеты для ударов по мирным украинским городам, и при этом они их усиливаю, потому что "у Путина нет других реальных способов нанести ущерб Украине", а у Украины недостаточно ракет для ПВО. "Однако Путин не признает, что и у его стороны заканчиваются средства ПВО. Это помогает украинским беспилотникам наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре", - добавила она.

Также меняется психологическая война: "Четыре года Кремль заверял россиян, что победа неминуема. Но это трудно согласовать с паникой в Москве и сокращения ежегодного военного парада из-за опасений украинских дронов, а также столбами черного дыма в день открытия Санкт-Петербургского экономического форума".

Признаки готовности России к заморозке войны

Автор пишет, что существуют признаки, что некоторые группы в Москве готовятся к окончанию войны. Она напомнила об утечке плана администрации Путина о том, как "продать" стране идею окончания войны, заморозив ситуацию по текущей линии фронта. Однако, у России "остаются и другие варианты". Например, продолжить бомбардировки украинских городов в надежде разрушить энергосистему и сделать страну непригодной для жизни. Путин также может объявить всеобщую мобилизацию и продолжить попытки сломить оборону Украины, пожертвовав тысячами жизней. Некоторые опасаются, что он может воспользоваться моментом, чтобы расширить конфликт и напасть на страну НАТО.

"Но даже без переговоров Россия и Украина двигаются к новому статус-кво. Серая зона продолжает расширяться, в какой-то момент линия фронта станет не просто ничейной землей, а де-факто демилитаризованной зоной, подобной той, что разделяет Северную и Южную Корею, регулярно патрулируемой и обслуживаемой дронами", - пишет она.

Также она считает, что после этого линия фронта может превратиться во временную границу, которую не признает ни одна из сторон. По ее мнению, это не станет явной победой для Украины, но станет "серьезным поражением для Путина", который так и не достигнет своей цели "стереть Украину с карты".

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Напомним, что по мнению аналитиков украинские удары по объектам в Санкт-Петербурге в то время, когда там проходил экономический форум, подорвали нарратив о стабильности в РФ. Они такэе продемонстрировали неспособность РФ надежно защитить свои крупные города от украинских ударов даже во время знаковых международных событий.

Тем временем Украина реализует план по принуждению России к миру, пытаясь воплотить тот самый замысел по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", который провалился во время контрнаступления 2023 года. Издание The Telegraph считает, что об этом свидетельствуют масштабные украинские удары по логистике оккупантов в направлении от Ростова до Донецка и Крыма.

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