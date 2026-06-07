Крупнейший город мира превосходит Украину по населению и Швейцарию по площади

Ежегодно население этого города увеличивается на полмиллиона человек.

Китай известен, в частности, своими огромными мегаполисами, и города размером с Киев там считаются мелкими провинциальными городками. Но настоящим гигантом даже по китайским меркам является Чунцин.

Как пишет rmf24, Чунцин расположен на юго-западе Китая и формально охватывает территорию в 82 200 квадратных километров. Это как три средних по размеру украинские области или как две Швейцарии.

Справедливости ради стоит сказать, что не вся эта территория представляет собой сплошную городскую застройку. Чунцин – это муниципалитет, в состав которого в свое время были административно включены многие городки, села и территориальные единицы, подобные украинским районам области.

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В пределах этого административного образования в целом проживает более 32 миллионов человек. Это можно сравнить с оценками демографов относительно текущего населения подконтрольных Киеву территорий Украины. И поскольку Чунцин формально является муниципалитетом, такое количество жителей делает его крупнейшим городом планеты не только по площади, но и по населению.

Чунцин состоит из 38 административных округов и имеет статус города провинциального уровня, подчиненного непосредственно центральной власти Китая. Это нечто похожее на статус городов Киев и Севастополь в украинской конституции. Именно этот статус Чунцина позволил включить в его состав как густо застроенные районы, так и обширные сельские территории.

Ежегодно население города растет примерно на полмиллиона человек, но, несмотря на наличие значительных территорий сельского типа, застройка происходит не вширь, а вертикально. Здесь привычными стали небоскребы, многоуровневые транспортные развязки и даже уникальные решения вроде железнодорожной линии, проходящей сквозь жилой многоэтажник.

Район плотной городской застройки расположен на холмах в месте слияния рек Янцзы и Цзялин, из-за чего его часто называют "городом гор". Это повлияло на городскую инфраструктуру – здесь много лестниц, мостов и канатных дорог.

Другие интересные публикации о Китае

Как писал УНИАН, в Китае завершают строительство канала Пинлу протяженностью 134,2 км. Его уже наполнили водой перед официальным запуском, запланированным на сентябрь 2026 года. Проект должен стать ключевой частью логистического коридора, который соединит внутренние регионы страны с морскими торговыми маршрутами через систему реки Чжуцзян и уменьшит зависимость от восточного побережья.

Также мы рассказывали, что новый подвесной мост в юго-западном Китае благодаря своему статусу самого высокого в мире (высота 625 метров) стал не только важным элементом транспортной инфраструктуры, но и выдающейся туристической достопримечательностью, привлекающей тысячи туристов.

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