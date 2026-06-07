В Москве рассказали о 'закрытых' контактах с Киевом по поводу окончания войны

В Кремле намекнули, кто ездил на неофициальные переговоры в Киев.

Известный российский бизнесмен приезжал в Киев для негласных переговоров о мире. Об этом рассказал российским СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У нас и открытые, и закрытые [контакты с Украиной]. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", - сказал он.

При этом Ушаков отказался раскрыть имя бизнесмена, который посещал Киев.

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"[В Киев ездил] достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают", - заявил помощник Путина.

Кто ездил в Киев: что известно

Как писал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин, комментируя открытое письмо Зеленского, заявил, что "один из представителей [российских] бизнес-кругов" по приглашению Украины и с разрешения Москвы ездил в Киев для негласных переговоров о мире.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко накануне заявил, что такие переговоры, вероятно, действительно имели место. По его словам, по всей видимости, с Владимиром Зеленским мог встречаться олигарх Роман Абрамович.

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