Камуфляж 'под зебру' может обмануть украинские дроны, – эксперты

Западные эксперты считают, что затея россиян покрасить военную технику "под зебру", чтобы обмануть украинские дроны, может сработать.

Российские военные начали экспериментировать с новым типом камуфляжа для техники, который, по оценкам специалистов, должен затруднить работу украинских ударных дронов с системами искусственного интеллекта. Как пишет"Радио Свобода", на оккупированных территориях все чаще фиксируют грузовики и другие транспортные средства, окрашенные в контрастные черно-белые полосы или причудливые узоры, напоминающие окраску зебры.

В публикации отмечается, что появление такой маскировки совпало с активизацией украинских ударов дронами по российской логистике на расстоянии до 200 километров от линии фронта. Для этих операций, в частности, используются американские дроны Hornet, которые способны автономно поражать транспортные средства на дорогах, полагаясь на технологию "машинного зрения".

Специалист по автономным системам Бельгийской военной академии Герт Де Куббер объясняет, что алгоритмы компьютерного зрения обучаются на больших массивах помеченных изображений. Благодаря этому они учатся распознавать характерные цвета, текстуры и формы целей. В случае российской техники такими признаками могут быть темно-зеленая окраска или символ "Z". Именно поэтому необычные схемы окраски могут снижать эффективность автоматического обнаружения.

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"Если таких ослепительных раскрасок нет в базе данных [дрона], они, безусловно, повлияют на эффективность системы обнаружения", – подчеркнул эксперт.

Подобного мнения придерживается и специалист по аэрокосмической отрасли и искусственному интеллекту из Техасского университета в Остине Тодд Э. Хамфрис. По его словам, необычный камуфляж фактически выводит технику за пределы набора данных, на котором обучалась система распознавания.

Впрочем, эксперт считает, что преимущество такого подхода может быть временным. После накопления достаточного количества новых изображений алгоритмы можно переобучить.

"Человек легко распознает маскировку, но классификатор искусственного интеллекта придется переобучить на тысячах изображений техники с ослепительным камуфляжем, а после этого схему окраски можно будет изменить, и цикл начнется заново", – говорит эксперт.

В то же время представитель украинской оборонной инициативы Brave1 заявил, что российская сторона постоянно испытывает новые способы маскировки, а украинские разработчики так же непрерывно адаптируют свои технологии для сохранения эффективности боевых операций.

Российская армия маскируется под зебру

Как писал УНИАН, ранее украинские эксперты раскритиковали новый российский камуфляж. По мнению аналитиков, россияне пытаются воссоздать так называемый "ослепляющий камуфляж", который использовался на военных кораблях во время Первой мировой войны.

Впрочем, эксперты отмечают, что исторический "ослепляющий камуфляж" создавался для введения в заблуждение оптических дальномеров и был эффективен только для больших кораблей на значительных расстояниях. В случае современных дронов с машинным зрением такой подход практически не имеет смысла, поскольку алгоритмы работают по совершенно другим принципам.

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