В США солнечные панели разместили над каналом и получили мощный эффект

Если у вас дефицит энергии, воды и свободной земли, солнечные панели – это ваш выбор.

Солнечная энергетика переживает бум, став реальной альтернативой ископаемому топливу. Но по мере распространения этой технологии появляется все больше информации о ее неочевидных сопутствующих преимуществах.

Как пишет Energies Media, в Калифорнии реализовали пилотный проект, который объединил производство солнечной энергии с решением проблемы дефицита воды. Власти штата инвестировали около 20 млн долларов в инициативу под названием Project Nexus, в рамках которой солнечные панели установили прямо над ирригационными каналами.

Проект стал ответом сразу на два вызова – рост энергопотребления в штате и усиление засух, которые стали более продолжительными из-за изменения климата.

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Калифорния постоянно сталкивается с дефицитом воды, которую приходится перекачивать на значительные расстояния по системе искусственных каналов. И проблема в том, что по пути к потребителю значительная часть этой воды испаряется под жарким калифорнийским солнцем.

В рамках Project Nexus солнечные панели разместили над каналами в двух тестовых локациях. Строительство завершили в августе 2025 года. После этого в течение нескольких месяцев продолжалась оценка эффективности.

Результаты пилотного проекта оказались многообещающими. Первый очевидный результат – солнечные панели дали дополнительные 1,6 МВт чистой электроэнергии штату, который нуждается во все большем количестве энергии. Второй не менее важный результат – затенение каналов существенно уменьшило испарение воды.

"Панели непосредственно блокировали солнечный свет и ветер. Это значительно снижало скорость испарения воды во время сильных засух. Эти установки также остановили фотосинтез, уменьшив рост водорослей и сорняков. Это снизило расходы на обслуживание для операторов канала", – говорится в публикации.

Но был еще и третий эффект, который можно назвать синергетическим: вода под панелями создавала естественный охлаждающий эффект, увеличивая эффективность энергогенерирующего оборудования.

Исследователи видят значительный потенциал в таком подходе. Покрытие солнечными панелями около 6,5 тысяч км каналов в Калифорнии может обеспечить электроэнергией до двух миллионов домохозяйств и сэкономить до 238,5 миллиона тонн воды (это примерно 95 тысяч олимпийских бассейнов).

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Как писал УНИАН, солнечные электростанции могут не только производить чистую энергию, но и быть частью проектов по восстановлению природных экосистем. Пример станции Westmill в Великобритании показывает, что после установки панелей территорию можно засеять местными растениями и восстанавливать среду обитания для насекомых, микроорганизмов и почвенной фауны.

Дополнительное использование территории под выпас овец помогает естественным образом контролировать растительность без химикатов, а также заставляет повышать прочность конструкций панелей, что в итоге делает инфраструктуру более устойчивой и эффективной.

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