Огненный монстр в космосе: астроном-любитель заснял гигантского 'Годзиллу' на Солнце (фото)

Мы привыкли думать, что уникальные снимки космоса могут делать только огромные телескопы NASA за миллиарды, но это не так.

Астрофотограф Марк Джонстон запечатлел захватывающие дух кадры массивного солнечного протуберанца – возвышающегося облака плазмы, которое словно преследует край Солнца.

Поразительные кадры демонстрируют магнитные силы Солнца в действии, предлагая детальный взгляд на солнечную динамику, которую редко можно увидеть с Земли. Находясь на своем заднем дворе, Джонстон задокументировал два замечательных солнечных протуберанца в конце мая 2026 года, пишет The Daily Galaxy.

Используя 160-миллиметровый телескоп-рефрактор, оснащенный солнечным фильтром H-альфа (водород-альфа), он заснял на видео один протуберанец 22 мая, который выбрасывал потоки вещества, каскадом возвращавшиеся обратно к Солнцу в виде коронального дождя.

Видео дня

Другой протуберанец, запечатленный 31 мая, напоминал фигуру, похожую на "Годзиллу", возвышающуюся над солнечной поверхностью. Эти кадры позволяют совершить редкий экскурс в поведение плазмы, которая извивается и течет вдоль невидимого магнитного каркаса Солнца.

"Движение, которое вы видите, может показаться эффектом ветра, но оно в основном вызвано магнитными полями и, в меньшей степени, гравитацией. Водород на краю ионизирован, поэтому магнитные поля тянут его вдоль невидимых силовых линий", – подчеркнул Джонстон.

Его таймлапсы (ускоренное видео), охватывающие периоды от 90 минут до двух часов, раскрывают сложную хореографию солнечной плазмы, движущейся с точностью, продиктованной электромагнитными силами, а не просто тепловым движением.

Наука, стоящая за солнечными протуберанцами

Солнечные протуберанцы – это огромные структуры из перегретой плазмы, которые простираются наружу от Солнца, оставаясь привязанными к нему магнитными полями.

При наблюдении на фоне темного космического пространства эти образования могут выглядеть как светящиеся арки, шторы или возвышающиеся облака вдоль края Солнца. На ярком диске Солнца они известны как филаменты (волокна), выглядящие как темные ленты из-за своего более прохладного и плотного состава по сравнению с окружающим веществом.

Джонстон подчеркнул обманчивый внешний вид этих образований: "Это не пламя. На Солнце нет огня. Точно так же, как ваша плита может раскалиться докрасна и при этом не гореть, водород на Солнце настолько горячий, что он тоже светится".

Эти плазменные структуры раскрывают динамическую активность Солнца и помогают ученым понять, как магнитные поля формируют солнечное поведение, которое может влиять на космическую погоду на Земле.

Ежедневное стремление к солнечной красоте

Преданность Джонстона солнечной фотографии является постоянной и тщательной. "Я стараюсь снимать Солнце каждое ясное утро и всегда ищу интересные особенности", – заявил он.

Эта ежедневная практика позволяет ему запечатлевать преходящие солнечные явления, которые часто остаются незамеченными. Астрофотографы-любители, такие как Джонстон, играют важную роль в документировании солнечной активности, дополняя наблюдения с космических телескопов.

Видеоролики подчеркивают важность специализированного оборудования и безопасности. Наблюдение за Солнцем без сертифицированных солнечных фильтров может вызвать необратимое повреждение глаз – предостережение, которое Джонстон отмечает для астрономов-любителей, стремящихся к подобным наблюдениям.

Запечатлевая эти эфемерные солнечные зрелища, Джонстон предоставляет как потрясающие изображения, так и ценный ресурс для изучения нашей ближайшей звезды.

Безопасное и ответственное наблюдение за Солнцем

Хотя кадры поражают воображение, эксперты предостерегают от попыток прямого наблюдения за Солнцем без надлежащего снаряжения. Фильтры H-альфа, подобные тем, которые использовал Джонстон, изолируют определенные длины волн света, выявляя детали, невидимые невооруженным глазом.

Этот специализированный подход раскрывает магнитное искусство Солнца, одновременно защищая зрение, превращая опасное наблюдение в показательный научный процесс.

Работа Джонстона подчеркивает, как страсть и аккуратная техника могут пролить свет на необычайную активность на солнечной поверхности. Каждый протуберанец, выгибающийся поток плазмы и мимолетный корональный дождь, запечатленные в его таймлапсах, открывают окно в действие огромных сил, формирующих нашу звезду.

Ранее УНИАН сообщал, что Земля наклонилась почти на метр.

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