Как приготовить вафли, если нет вафельницы: эксперты раскрыли гениальный способ

Этот способ очень эффективен и быстр.

Если у вас нет вафельницы, но вы хотите приготовить вафли, есть отличное решение. Для этого вам подойдут формы для вафельного торта. Об этом пишет Tasting Table.

"Вместо того чтобы стоять у плиты или кухонной столешницы, ожидая, пока испекутся отдельные вафли, просто налейте тесто в смазанную маслом форму для выпечки, а об остальном позаботится тепло духовки. Примерно через 15 минут у вас будет шесть готовых вафель, и все это без лишних усилий", - уверяют в материале.

Это идеально подходит для приготовления большой партии вафель за один раз, поэтому даже если вам приходится готовить для всей семьи, то усилия и время остаются минимальными.

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Действительно ли вафли получаются такими же?

Если вы надеетесь на копию классических бельгийских вафель, то, скорее всего, так не будет. Однако для тех, кто хочет, чтобы их вафли были очень насыщенными и мягкими, почти как пирожное по своей нежности, это мечта, которая сбылась.

"Приготовьте лучшие домашние вафли, просто полив их сиропом, но не забывайте, что их также можно украсить. Небольшой шарик мороженого на каждой мини-вафле, кусочки свежих фруктов, рассыпанные по всей поверхности, или ложки "Нутеллы" или джема, разлитые сверху - все это возможно. Вы даже можете начать с самого теста, добавив в него такие ингредиенты, как пахта, или придав ему теплый пряный аромат с помощью корицы и мускатного ореха", - добавили в публикации.

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