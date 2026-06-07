Дроны ВСУ превращают 'надежный тыл' оккупантов под Бахмута в кладбище техники, – военная

Россияни жалуются на нехватку боеприпасов в этом регионе.

Украинские беспилотники методично уничтожают российские запасы оружия и транспортные средства во временно оккупированном Бахмуте. Об этом в комментарии "Армияinform" рассказала Ольга Косенко, пресс-секретарь 56-й мотопехотной Мариупольской бригады.

По ее словам, россияне годами накапливали в Бахмуте вооружение, так как были уверены – город находится достаточно далеко от линии фронта. Однако украинские операторы дронов проводят постоянную аэроразведку и находят большие склады даже под антидроновыми сетками.

"Враг завешивает их маскировочными и антидроновыми сетками, пытаясь таким образом защитить от украинских дронов. Но не всегда это ему удается, потому что пилоты находят пробелы и поражают эту крупную технику", – рассказала она.

Видео дня

Как отметила Косенко, удары наносятся не только по складам. Под прицелом – грузовики, мотоциклы и квадроциклы, на которых небольшие пехотные группы россиян передвигаются в районе боевых действий.

Именно это, по мнению спикера, объясняет жалобы оккупантов на нехватку снарядов на этом участке фронта.

"Это связано не только с глобальными логистическими проблемами, но и с небольшими локальными, потому что наши пилоты регулярно выявляют полевые склады, позиции", – пояснила она.

Оккупанты сдают позиции

Ранее УНИАН писал, что под Часовым Яром украинские военные уничтожили колонну из более чем 20 россиян, которые открыто продвигались со стороны Бахмута. Оккупантов атаковали FPV-дронами – сначала подбили прицеп с техникой, затем нанесли удар по пехоте. В видео попали кадры с камер самих россиян с моментом прямого попадания.

По итогам мая украинские Силы обороны вернули под контроль около 250 кв. км – почти вдвое больше, чем россияне смогли захватить за тот же месяц ( ~130 кв. км), свидетельствуют данные ISW. Для сравнения: в апреле счет был противоположным – оккупанты брали больше, чем теряли. Аналитики фиксируют устойчивую тенденцию к замедлению российского наступления и снижению боевой эффективности армии РФ.

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