Про дату 8 июня у наших предков было немало интересных обычаев.

8 июня - интересная дата для украинцев, связанная со множеством народных и церковных обычаев. У православных верующих в это число начинается важный постный период, а по давним украинским традициям в праздник сегодня можно провести ритуал для оздоровления.

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Какой сегодня праздник в мире

8 июня на планете проводится необычная семейная инициатива - День домохозяйки и домохозяина, установленный как дань уважения таким людям. Домашняя работа никак не оплачивается и часто остается незамеченной другими членами семьи, но кто-то должен её делать. Сегодняшний праздник - это повод не только поблагодарить близких за создание уюта в доме, но и задуматься, как можно облегчить быт и справедливо разделить обязанности.

Другие важные международные праздники сегодня - это День океана, День защиты слонов в зоопарках, День здорового питания, День изобретения пылесоса, День знаний про опухоли головного мозга и День лучших друзей.

Какой сегодня праздник в Украине

Восьмое июня будет обычным понедельником для наших соотечественников. Официальный праздник сегодня в Украине не отмечается, однако эта дата будет важной для православных, о чем мы расскажем ниже.

Какой сегодня праздник церковный

8 июня в православных святцах по новому стилю чтят мученика Феодора Стратилата. Как покровителю воинов, ему молятся о здоровье и безопасности военнослужащих, а также о прибавлении мужества. По старому календарю вспоминают праведных Алфея и Карпа.

Также верующим стоит запомнить, какой сегодня церковный праздник есть из переходящих дат. В 2026 году на 8 июня выпал момент, когда наступает Петров пост. Продлится постный период с 8 по 28 число, а запрещается в это время есть продукты из животных.

Какой сегодня праздник народный

Славяне говорили, что с этого числа на траве появляются вредные для всего живого медвяные росы. Пока трава не высохнет, люди не выпасали домашний скот. Есть и другие погодные приметы про эту дату:

комары летают большими стаями - к жаркой, но при этом дождливой погоде;

если громко квакают лягушки, то стоит ждать ухудшения погоды;

после дождя небо быстро стало голубым - остаток июня будет засушливым;

калина уже отцвела - к ранней осени.

Первый день поста православным рекомендуется провести за молитвой и духовными размышлениями. Очень удачным сегодня праздник считается для любых добрых дел, бескорыстных пожертвований и примирения с теми, кого вы обидели.

Также наши предки верили, что в эту дату родниковая и колодезная вода получает особенные целебные свойства. Людям, которые хотят оздоровиться, следует умыться такой жидкостью.

Что нельзя делать сегодня

Как уже говорилось ранее, под запретом в эту дату употребление мяса, сала, яиц и молока. Ещё не стоит в праздник 8 июня поддаваться вредным привычкам и перебирать норму алкоголя. Строго запрещено шуметь и веселиться с большим размахом, а также ссориться с близкими и повышать на них голос.

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