Украина станет главной темой военного парада во Франции, - Le Figaro

Украинские пилоты примут участие в параде на Елисейских полях, а один из французских истребителей Mirage 2000 будет окрашен в цвета украинского флага.

Украина окажется в центре внимания во время традиционного военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, который состоится 14 июля во Франции. Нынешнее мероприятие на Елисейских полях станет одним из самых масштабных за последние годы и будет иметь явный акцент на поддержке Киева, пишет Le Figaro.

По информации газеты, в параде примут участие около 10 тысяч военнослужащих, тогда как в прошлом году их было около семи тысяч. Также примерно на 30% увеличат количество наземной и авиационной техники.

Одним из символических моментов станет пролет истребителей Mirage 2000. Два самолета будут пилотировать совместно украинский и французский летчики, а один из истребителей получит специальную раскраску в цветах украинского флага.

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Кроме того, в параде примут участие французские воинские подразделения, выполняющие задачи на восточном фланге НАТО, в частности в Эстонии, Польше и Румынии.

Как отмечает издание, концепция парада разрабатывалась с учетом современной ситуации с безопасностью в Европе и необходимости продемонстрировать результаты перевооружения французской армии на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Парад в Париже – последние новости

Напомним, в Париж также пригласят представителей 37 государств так называемой "коалиции желающих", которые заявляют о готовности участвовать в обеспечении будущих гарантий безопасности для Украины. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет с ними отдельную встречу.

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