Украина на пике могущества: президент Финляндии назвал 7 признаков

Никогда ранее за время войны Украина не находилась в более выгодном положении, чем сейчас, считает финский лидер.

Украина сейчас находится в гораздо лучшем положении в войне против России, чем в предыдущие годы. Такое мнение в интервью швейцарской газете NZZ высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Он отмечает, что ситуация для Украины эволюционировала от борьбы за выживание к системному истощению противника. По его словам, начался "математический" этап войны, где ключевую роль играют ресурсы и соотношение потерь. И в этой "математике" Украина берет верх.

В подтверждение своей позиции Стубб привел ряд аргументов, которые, по его словам, демонстрируют преимущество Украины:

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Украинские силы ежемесячно в последние полгода выводят из строя около 35 тысяч российских военных.

Россия способна мобилизовать примерно 27 тысяч военных в месяц, что создает дефицит личного состава.

Соотношение потерь изменилось с 1:3 в пользу Украины до 1:8 в пользу Украины.

95% потерь вызваны ударами дронов и ракет, а не стрелковыми боями.

На фронте образовалась 20–40-километровая "зона поражения" с чрезвычайно высокой смертностью.

В марте Украина впервые начала наносить больше ударов по территории России, чем российская ПВО могла перехватить.

В апреле Украина впервые отвоевала больше территорий, чем потеряла.

Стубб подчеркнул, что оценивает ситуацию на основе разведывательных данных и "на основе фактов" считает нынешнее положение войны неблагоприятным для Москвы.

"Украина на поле боя находится в лучшей позиции, чем когда-либо с начала войны", – убежден финский президент.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина реализует новую кампанию давления на Россию, которая частично воспроизводит идею контрнаступления 2023 года по изоляции Крыма, но теперь использует другой подход. Речь идет о постепенном нанесении ударов по российской логистике, прежде всего по путям снабжения оккупированного полуострова.

Этот подход менее амбициозен, чем план 2023 года: вместо быстрого освобождения территорий Украина сосредотачивается на стабилизации фронта и истощении российских возможностей. В то же время Киев действует гораздо более скрытно, чем во время предыдущего контрнаступления.

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