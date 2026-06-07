Память телефона забита: как найти скрытую корзину на Android и удалить гигабайты хлама

Оказывается, в системе Android, в отличие от обычного компьютера, нет одной общей корзины.

Удивительно много места на вашем телефоне могут занимать файлы, которые вы уже удалили ранее. На это обратил внимание технологический журналист Аарон Хофманн, который на собственном Android-телефоне освободил 16 ГБ памяти, очистив скрытую корзину. Опыт показывает, что удаленные фотографии, видео и другие файлы часто остаются на устройстве еще в течение нескольких недель.

На современных смартфонах легко могут накопиться десятки гигабайт данных. Накапливаются фотографии, видео, скачанные сериалы, давно не используемые приложения и различные документы, в то время как многие удаленные файлы на самом деле все еще остаются на устройстве, пишет NLC.

К примеру, в системе Android нет единой центральной корзины, как на компьютерах Windows или Mac. Вместо этого несколько приложений используют свои собственные корзины, где удаленные файлы сохраняются еще некоторое время.

Видео дня

Это полезная функция безопасности, поскольку она предотвращает случайную безвозвратную потерю важных фотографий или документов. В то же время эти файлы продолжают занимать место в памяти устройства. Самое простое решение – использовать приложение для управления файлами на телефоне, которое на многих устройствах можно найти под названием "Диспетчер файлов", "Файлы", "Мои файлы" или аналогичным.

Вот как можно найти скрытую корзину:

Откройте список приложений телефона.

Найдите приложение для управления файлами.

Запустите его.

Откройте меню (обычно обозначается значком из трех линий или трех точек).

Найдите пункт меню "Корзина" или "Недавно удаленные элементы".

Проверьте, какие файлы там находятся.

Если вы уверены, что они вам больше не нужны, удалите их окончательно.

На устройствах Samsung это может быть еще проще

На телефонах Samsung приложение "Мои файлы" предлагает отдельный обзор использования памяти. Отсюда также можно напрямую получить доступ к собственной корзине Samsung.

Система показывает не только удаленные файлы, но и приложения, занимающие много места, дублирующиеся файлы и программы, которые давно не использовались.

По сообщению Аарона Хофманна, именно так ему удалось освободить почти 16 ГБ памяти после того, как он понял, что на его устройстве остались давно скачанные фильмы, сериалы и аудиоматериалы.

Приложения "Google Фото" и "Галерея" тоже могут скрывать сюрпризы

Большинство приложений для управления фотографиями имеют собственную корзину. Удаленные фотографии и видео обычно остаются здесь в течение 30 дней, прежде чем исчезнуть автоматически. Если вам срочно нужно место, вы можете ускорить этот процесс вручную.

Google Фото:

Откройте приложение Google Фото.

Перейдите в меню "Библиотека".

Выберите "Корзину".

Окончательно удалите уже ненужные файлы.

Галерея Samsung:

Откройте приложение "Галерея".

В меню выберите пункт "Корзина".

Выделите изображения, которые хотите удалить.

Удалите их окончательно.

Одним нажатием кнопки можно получить несколько гигабайт

Основная цель корзин – предотвращение потери данных, поэтому большинство систем хранят удаленные файлы лишь временно.

Однако если память вашего телефона уже почти заполнена, стоит проверить эти скрытые папки. Нередко за несколько минут удается освободить несколько гигабайт места без необходимости жертвовать хотя бы одним важным файлом.

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