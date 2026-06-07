'У них, похоже, есть сомнения': в СМИ объяснили, почему Абрамович приезжал на встречу с Зеленским

Россияне направили Абрамовича к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он лично выяснил позицию Украины и передал эту информацию в Москву.

Руководство России предложило визит российского олигарха Романа Абрамовича в Киев, сообщил информированный источник изданию РБК-Украина.

Этот источник также добавил, что россияне отправили Абрамовича к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он непосредственно узнал позицию Украины и передал это в Москву.

"Они как будто сомневаются, что некоторые партнеры говорят им и нам одно и то же, в частности американцы. Поэтому было заявлено, что они хотят услышать нашу позицию напрямую", – говорится в статье.

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Собеседник поделился, что Зеленский объяснил Абрамовичу, как Украина видит завершение войны. В частности, что лучший путь – личная встреча Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как видим, на оба варианта, непубличного и публичного предложения, ответ один – Путин хочет воевать дальше. У нас нет проблем использовать любые каналы, которые могут сработать. Но Путин хочет воевать – и все", – подытожило источник.

Визит Абрамовича в Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал российским СМИ, что "известный российский бизнесмен приезжал в Киев для негласных переговоров о мире". Ушаков отметил, что существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. В частности, открытые имели место, когда проводилось несколько раундов переговоров при содействии США. Примечательно, что Ушаков отказался называть имя российского бизнесмена.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в мае в Киеве он встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. По словам президента Украины, Абрамович сказал ему, что принес послание, адресованное именно ему, и хочет получить от него сообщение, которое передаст Путину. Зеленский отметил, что Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, поскольку не хотел огласки. По словам президента Украины, россияне хотели понять, "что мы готовы сделать", когда дело дойдет до мирных переговоров. В частности, это касается вопроса Донбасса.

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