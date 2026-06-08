'Я принимаю все решения': Трамп ответил, согласится ли Израиль на соглашение с Ираном

Глава Белого дома сообщил, что убеждает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Израиля нет выбора и он согласится на соглашение между США и Ираном, поскольку все решает только он, сообщает Financial Times.

Издание пообщалось по телефону с главой Белого дома, и во время интервью Дональд Трамп четко объяснил, сможет ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировать соглашение США с Ираном.

"У него не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он – нет", – заявил президент США.

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В комментарии Fox News глава Белого дома рассказал, что убеждает премьера Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, несмотря на заявления израильских военных о готовности к ответным действиям.

Указывается, что интервью Трамп дал после того, как Иран запустил залп баллистических ракет по Израилю. Это является самым серьезным нарушением перемирия с апреля.

Однако президент США заверил, что это не повлияет на переговоры:

"Соглашение может состояться само по себе – или нет, но это на него не повлияет".

В то же время американский лидер звучал менее оптимистично относительно близости соглашения, чем ранее.

"Думаю, переговоры продолжаются. Посмотрим, что будет", – сказал он.

Глава Белого дома не исключил силовой вариант, если соглашение с Ираном сорвется.

"Это будет означать одно из двух: либо мы вторгнемся и займемся тем, чего не сделали военным путем. Либо просто сохраним блокаду Ирана – она, пожалуй, сильнее любого удара", – поделился Трамп.

Отношения между США и Израилем: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне заподозрили израильские спецслужбы в шпионаже. По данным, Министерство обороны США повысило оценку контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до самого высокого уровня. В то же время Израиль категорически отрицает такие обвинения. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил NBC News, что утверждения о шпионаже против США являются "полностью ложными". В Белом доме также отвергли публикацию NBC News и добавили, что она якобы основана на словах людей, не обладающих информацией о реальном положении дел.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп 1 июня во время телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию конфликта в Ливане. Во время разговора Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности. Один из американских чиновников сообщил, что Трамп сказал Нетаньяху: если тот осуществит свои угрозы по бомбардировке столицы Ливана, это еще больше изолирует Израиль на международной арене. Два источника сообщили, что Трамп утверждал, будто именно он помог Нетаньяху избежать тюрьмы. Предполагается, что речь идет о его поддержке во время судебного процесса над Нетаньяху по делу о коррупции.

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