Трамп тормозит дроновую сделку с Украиной: эксперты догадываются почему

Зеленский сообщил, что Киев уже разрешил США проводить испытания и обучение с использованием своих дронов, но основной документ так и не был подписан.

Администрация Трампа уже несколько месяцев затягивает подписание масштабного соглашения о дронах с Украиной, хотя именно американские военные отстают в этой сфере и сами пытаются наверстать упущенное, пишет The Hill.

В минувшее воскресенье Зеленский написал в X, что Киев готов к "двустороннему договору о дронах – крупному рамочному документу" между США и Украиной, которая с 2022 года сделала невероятный скачок в области дронного оружия.

Несмотря на то, что высокопоставленные чиновники Пентагона, в частности министр обороны Пит Хэгсет и секретарь армии Дэн Дрисколл, публично хвалили дронные возможности Украины, Вашингтон не спешит ими воспользоваться. Как говорится в материале, это озадачивает специалистов.

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"Я не понимаю, что мешает нам воспользоваться этим. Не думаю, что есть какие-то веские причины", – заявила Ребекка Хайнрикс, старший научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute.

Майкл О'Хенлон из Brookings Institution признался, что ситуация его просто "озадачивает", ведь США уже отправляли свои команды в Украину для обучения на месте.

"Возможно, есть какая-то процедурная проблема – или же свою роль играет внутренняя политика Белого дома, учитывая, что Трамп остается непредсказуемым в своей приверженности украинскому делу", – сказал он.

Бывший американский чиновник, согласившийся говорить только анонимно, высказался резче. По его мнению, причина задержки – "летаргия" администрации Трампа и "определенная доза враждебности к Украине, исходящая из самой верхушки".

Трамп и Зеленский

Как отмечает издание, отношения между двумя лидерами остаются напряженными. Трамп неоднократно называл Зеленского главным препятствием для мира – и делал это даже чаще, чем критиковал Путина. В феврале 2025 года он публично унизил украинского президента прямо в Овальном кабинете.

По имеющимся данным, на встрече в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре оба лидера говорили о дроновом соглашении "в очень позитивном ключе", однако никаких практических шагов после этого не последовало.

"Те переговоры не свидетельствовали о какой-либо существенной энергии со стороны США", – сказал анонимный бывший чиновник.

В воскресенье Зеленский рассказал в программе CBS, что Киев уже разрешил США тестировать и обучаться на своих дронах, но главный документ подписан не был.

"Я считаю, что это сотрудничество может быть огромным – самым мощным в своем роде в мире. Нам нужно договариваться, а не просто говорить об этом. Американские компании обладают передовыми технологиями искусственного интеллекта, которых нет у нас. Зато у нас есть много вещей, которых нет у них – благодаря нашему большому боевому опыту", – написал он в X.

США нуждаются в этом соглашении

По данным Bloomberg от 19 мая, соглашение в той или иной форме все же готовится: Пентагон якобы хочет получить доступ к украинским дронам, системам радиоэлектронной борьбы и, возможно, правам интеллектуальной собственности – чтобы затем воспроизводить украинские разработки у себя.

Актуальности вопросу добавляет война против Ирана: иранские дроны-камикадзе уже нанесли серьезные потери американским союзникам на Ближнем Востоке. В марте в Кувейте от иранского ударного дрона типа "Шахед" погибли шесть американских солдат.

Именно тогда Зеленский рассказал The New York Times, что после этого удара США обратились за помощью – и Киев отреагировал, отправив в Иорданию перехватные дроны и команду специалистов для защиты американских баз.

Секретарь армии США Дэн Дрисколл в прошлом месяце во время слушаний в Сенате в Комитете по вооруженным силам открыто признал преимущество украинцев:

"Она (украинская система – ред. УНИАН) полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую боевую платформу в единую сеть. Наша – нет".

Украина – ныне мировой лидер в дронной войне – построила уникальную систему, где инженеры, производящие дроны, находятся в постоянном прямом контакте с солдатами на передовой, пишет СМИ.

Украинские дроны – свежие новости

Ранее УНИАН писал, что украинские производители дронов нашли способ переместить операторов подальше от зоны боевых действий – даже в другую страну или на другой континент – без потери точности. Пилоты могут управлять беспилотниками на расстоянии до 2 тысяч километров от точки запуска через спутниковый интернет Starlink.

По словам первого заместителя министра обороны Украины Алексея Вискуба, ограниченное количество пилотов сможет работать из комфортабельного офиса и при этом иметь полную связь и ситуационную осведомленность для отражения атак российских "шахидов".

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