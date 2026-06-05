'Песня была написана в госпитале после ранения': защитник Юрий Маленок спел на 'Караоке на майдане'

Следующие съемки шоу состоятся 27 июня.

Легендарное "Караоке на майдане" на телеканале ТЕТ продолжает удивлять яркими моментами, неожиданными историями и искренними встречами. Проект не только открывает новые таланты, но и объединяет украинцев вокруг важной благотворительной миссии.

Во время отбора одна из участниц, стремящаяся попасть в игру, решила привлечь внимание ведущего ХАСа довольно нестандартным способом – встала на руки. Ведущий не растерялся и мгновенно повторил ее движение, чем вызвал бурную реакцию зрителей.

"Таким ты меня не впечатлишь, я на голове еще умею стоять и флак могу сделать. Здесь петь надо", – с улыбкой прокомментировал ХАС.

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Не менее эмоциональным стало появление Игоря Кондратюка, который пришел на проект, чтобы представить особого участника – бойца Национальной гвардии Украины Юрия Маленка.

"Я еще в самой первой программе хотел привести этого парня. Это историческая фигура во многих смыслах: он участвовал в последней программе "Караоке на майдане", которую я вел 6 января 2019 года. Юрий Маленок – героический защитник, боец Нацгвардии", – рассказал Игорь Кондратюк.

На сцене Юрий исполнил авторскую песню "Жить", созданную уже после ранения: "Песня была написана, когда я лежал с ранением в госпитале".

В то же время проект "Караоке на майдане" продолжает свою главную миссию – сбор средств в поддержку реабилитационного центра "Титановые", ведь телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули легендарное шоу с важнейшей целью – поддержать ветеранов, проходящих восстановление после тяжелых ранений, чтобы они могли вернуться к полноценной жизни.

Присоединиться к инициативе и поддержать наших защитников может каждый зритель. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который появляется на экране во время телеверсии программы.

Следующие съемки "Караоке на майдане" состоятся уже 27 июня в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве. Приходите, чтобы спеть и сделать пожертвование в помощь воинам, а также почувствовать атмосферу вживую.

Смотрите "Караоке на майдане" каждое воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ, поддерживайте наших героев и приближайте победу вместе с любимым народным шоу.

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