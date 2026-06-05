Топливо в Украине подешевеет: эксперт рассказал, каких цен на АЗС ожидать

В конце лета возможно новое подорожание из-за ситуации на мировом нефтяном рынке.

В Украине в ближайшие недели ожидается снижение цен на топливо. Дизельное топливо может подешеветь до 82-85 гривень за литр в зависимости от сети АЗС, а стоимость бензина снизится примерно на 3 гривни.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН рассказал, что тенденция к снижению стоимости топлива уже сформировалась и в ближайшее время должна сохраняться.

"Ожидаем, что цены на дизельное топливо должны быть на уровне 85 гривень. По бензину они должны оставаться такими, какими они есть. Потому что сейчас есть определенная дополнительная нагрузка по закупке новых бензинов, которые вступили в силу, E5 и E10 (европейская норма процентного содержания спирта в автомобильном бензине, - УНИАН). Поэтому сейчас цены на бензин очень быстро не будут падать. Но также они должны снизиться примерно на 3 гривни", – сказал эксперт.

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Он отметил, что в настоящее время на рынок значительно влияет геополитическая ситуация. При отсутствии серьезных потрясений на Ближнем Востоке цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне, что обеспечит относительную стабильность на украинских АЗС.

"Если ничего страшного, никто никого не бомбит в Иране и Персидском заливе, то цены на нефть будут держаться где-то на уровне 95 долларов, что соответствует тем ценам, которые я назвал у нас на заправках. Таким образом, мы видим определенную стабильность. Но это ненадолго, это на два месяца", – отметил он.

По прогнозу Леушкина, примерно в августе ситуация может измениться. Он ожидает сокращения резервных запасов нефти в мире, что способно подтолкнуть котировки "черного золота" до 105–110 долларов за баррель.

"Где-то в августе будет очередная история с тем, что исчерпываются резервные запасы. Будет не хватать нефти в мире. Если не откроют Ормузский пролив, то будет повышение. Где-то 105-110 долларов за баррель. Но это ближе к августу. Сейчас где-то месяц-полтора мы будем наблюдать определенное снижение цены", – отметил Леушкин.

Говоря о стоимости дизельного топлива на украинских АЗС, эксперт отметил, что цены будут отличаться в зависимости от сети. На крупных сетях АЗС цены будут в среднем составлять 85 грн за литр, а на меньших – 82 грн за литр. В то же время уже в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

"В процентном соотношении рост составит где-то 10%. Это будет возвращение к цене 90-92 гривни", – подытожил Леушкин.

Цены на нефть и топливо в Украине - последние новости

3 июня стало известно, что цены на "черное золото" продолжили рост на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, а также предупреждений о критически низких мировых запасах сырья.

29 мая сообщалось, что средние цены на бензин марки А-95, дизель и автогаз в последний рабочий день мая снизились. В то же время цены на премиальный 95-й бензин тогда не изменились.

Ранее топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозировал, что стоимость бензина и дизеля на АЗС Украины может снизиться на 5-6 гривень при условии дальнейшего падения цен на нефть.

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