'Израиль никогда не втягивал меня в это': Трамп рассказал, зачем начал войну против Ирана

Трамп заявил, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль никогда не втягивал его в войну против Ирана. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Израиль никогда не втягивал меня в войну с Ираном - к этому меня привели последствия 7 октября (вторжение ХАМАС в Израиль в 2023 году - УНИАН), а также мое давнее убеждение, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - написал Трамп.

Президент США отметил, что "результаты в Иране будут поразительными".

Видео дня

"И если новые лидеры Ирана (смена режима!) окажутся умны, у Ирана может быть великое и процветающее будущее", - добавил Трамп.

США и Израиль собираются продолжить войну против Ирана

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместные усилия США и Израиля против Ирана еще не завершились. Он сказал, что "в любой момент могут произойти новые события".

Также Натаньяху заявил, что США и Израиль "достигнут своих целей и принесут больше надежды и света свободным народам мира".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские представители отправились в Исламабад для переговоров. Он добавил, что накануне Иран открыл огонь в Ормузском проливе, чем нарушил договоренность о прекращении огня.

