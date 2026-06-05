Пользователи назвали свой любимый iPhone – он вышел еще в 2020 году

Устройство сочетает флагманскую "начинку" старших моделей с компактным корпусом.

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали рейтинг устройств Apple, которыми больше всего довольны владельцы. В топе представлены все устройства компании на iOS, то есть ноутбуков, часов и другой "яблочной" техники там нет.

Лучшим телефоном в списке оказался iPhone 12 mini с 95,62% положительных отзывов. Устройство вышло на рынок еще в 2020 году и отличалось тем, что сочетало флагманскую "начинку" старших моделей с компактным корпусом. Учитывая острый дефицит компактных телефонов в наши дни, популярность mini-iPhone у фанатов вполне объяснима, считают эксперты.

На третьей строчке рейтинга оказался iPhone SE2 с 94,79% положительных отзывов, также дебютировавший в 2020 году. Пользователи обожают этот смартфон за классический маленький форм-фактор (диагональ 4,7 дюйма) и наличие физической кнопки Touch ID. Также он по-прежнему получает свежие версии iOS.

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Самый новый смартфон Apple в списке – iPhone Air, удовлетворивший 94,09% пользователей. На старте тонкий айфон приняли довольно прохладно, но после того, как крупные магазины начали предлагать скидки, восприятие публики стало меняться. В топ-10 также оказался iPhone 16e и iPhone 8.

Дальше в списке устройств одни планшеты. На первом месте расположился iPad Air 4 с 96,92% положительных отзывов. Недорогой планшет даже спустя шесть лет после выхода остается актуальным и мощным устройством.

Меж тем до анонса новых iPhone 18 осталось три месяца. СМИ узнали, что Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: этой осенью выйдут дорогие iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной Айфон, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Накануне Apple объявила, что линейка iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

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