Насмешки, угрозы и предложение о мире: что пишет мировая пресса о письме Зеленского Путину

Дипломатический жест украинского президента не остался незамеченным в мировом медиапространстве.

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину стало одним из главных событий не только в украинском, но и в мировом медиапространстве. Его полностью опубликовали несколько западных СМИ, другие же посвятили ему публикации, в которых попытались оценить этот шаг украинского президента.

Так, американское агентство Associated Press констатировало, что письмо содержит "масштабную критику" всего 26-летнего правления Путина и указывает на хрупкую позицию российского диктатора. По мнению журналистов издания, Зеленский, очевидно, пытается воспользоваться текущим преимуществом ВСУ на фронте, чтобы запустить реальный дипломатический процесс.

Газета The New York Times вышла со статьей под заголовком "Зеленский в письме к Путину сочетает насмешки и предложение мирных переговоров". Авторы публикации отмечают, что Путину указали на военные неудачи, инфляцию и зависимость России от Китая. Вместе с тем журналисты предполагают, что вторым неочевидным адресатом письма был Дональд Трамп, поскольку в тексте содержится завуалированный упрек президенту США из-за его прошлогодних отдельных переговоров с Путиным на Аляске.

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Журналисты британской общественной вещательной компании BBC считают, что "тон письма был дерзким, даже насмешливым", поскольку прямо обращал внимание на недавние удары по российской территории.

Французская газета Le Monde оценила письмо Зеленского как попытку вернуть Россию за стол переговоров.

Немецкий еженедельник Die Zeit пишет, что "письмо Зеленского местами имеет угрожающий подтекст".

Письмо Зеленского Путину: реакция Кремля

Как писал УНИАН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского с предложением провести переговоры, однако о реакции российского лидера он не сообщил.

Песков также заявил об отсутствии официальных каналов связи между Россией и Украиной и выразил надежду на возобновление переговорного процесса. Кроме того, он раскритиковал политику США в отношении Украины и отметил, что в ближайшее время встречи Путина с Трампом не планируется.

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