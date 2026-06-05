В каждом автомобиле есть 'открывашка' для бутылок: эксперт проверил, работает ли она

По словам специалиста, на самом деле все не так просто, как кажется.

Если нам нужно открыть бутылку с крышкой, но под рукой нет открывашки, то хотя бы одну точно можно найти в своей машине. Эксперт Auto-Swiat решил проверить, всегда ли такие советы оправдывают себя.

Действительно ли в автомобиле есть открывашка для бутылок?

Во время отпусков в сети начинают появляться советы, утверждающие, что совсем не нужно прибегать к таким вещам, если под рукой есть собственный автомобиль, что довольно очевидно, если такую бутылку с крышкой нужно открыть, к примеру, во время остановки в дороге.

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"Более того, большинство этих советов утверждает, что в каждом автомобиле таких "открывашек" для бутылок есть как минимум несколько. Что это должно быть? Советы в первую очередь предлагают использовать застежку ремня безопасности, которая должна работать почти так же, как классическая открывашка для бутылок. Я решил проверить, действительно ли это работает. В руководстве, на которое я наткнулся, можно прочитать - достаточно поддеть крышку бутылки с помощью прямоугольного отверстия - так же, как при использовании традиционного открывашки для бутылок", - отметил автор материала.

Можно ли открыть бутылку с помощью застежки ремня безопасности?

По словам эксперта, руководства, в которых говорится, что отверстие в застежке ремня безопасности сработает как открывашка, слишком упрощают ситуацию.

"Во-первых, отверстие в застежке (даже если приложить его к крышке более широкой стороной) слишком узкое, чтобы охватить всю крышку, поэтому таким образом не получится такой же рычаг, как у классического открывателя. Он зацепится лишь частично и в неподходящем месте. Следовательно, именно так мы не откроем бутылку с крышкой, а по крайней мере не легко", - подчеркнул он.

Как на самом деле можно открыть бутылку ремнем безопасности?

Чтобы открыть бутылку с капсулой с помощью застежки ремня безопасности, необходимо подойти к делу по-другому и использовать ее не как открывашку, а как опору.

"Нужно засунуть кончик застежки под край капсулы. Затем, удерживая ее сильнейшей рукой, используем кончик как рычаг, опирая среднюю часть металла на большой палец руки, в которой держим бутылку. Далее достаточно энергично потянуть застежку вниз, чтобы поддеть капсулу", - объяснил эксперт.

Какие еще есть открывашки для бутылок в автомобиле?

Для тех, кто ищет открывашку в автомобиле, в машинах есть еще один элемент, который может послужить таким предметом. Он тоже находится возле двери, однако не имеет ничего общего с ремнями.

"Его можно найти, открыв дверь. Это защелка, которая находится на стойке B. Если она имеет форму "ушка", ее можно использовать гораздо эффективнее для открытия бутылки. Во-первых, такая петля значительно шире отверстия в пряжке ремня. Во-вторых, очень часто ее внутренний край значительно менее закруглен, чем край ремня. Поэтому капсулу будет проще зацепить именно за защелку", - заверил специалист.

Другие советы экспертов

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