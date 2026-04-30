Нефть снова бьет рекорды: Трамп разогнал цены до максимума за четыре года

Переговоры между США и Ираном зашли в тупик.

Цены на нефть с вечера 29 апреля возобновили стремительный рост, который продолжился и на следующий день. Котировки пошли вверх на фоне сообщения о том, что США рассматривают возможность военных действий против Ирана, сообщает Reuters.

По состоянию на 9:46 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent на бирже ICE выросла на 4,03% – до 122,79 доллара за баррель

Американская нефть марки WTI, по данным портала Investing, подорожала на 1,44 доллара – до 108,33 доллара за баррель.

С начала года стоимость нефти марки Brent выросла более чем вдвое, достигнув в четверг, 30 апреля, самого высокого уровня с марта 2022 года. Американская нефть марки WTI с начала года подорожала более чем на 90%.

По данным издания Axios, в четверг президент США Дональд Трамп должен ознакомиться с планами нанесения серии военных ударов по Ирану.

Reuters отмечает, что переговоры о завершении войны между США и Ираном зашли в тупик. Вашингтон настаивает на обсуждении возможной иранской программы по разработке ядерного оружия, а Тегеран требует определенного контроля над проливом и компенсации за ущерб, нанесенный войной.

"Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются призрачными", – отметил рыночный аналитик IG Тони Сайкамор.

Неутешительные выводы эксперта подтверждает встреча президента США Дональда Трампа с представителями нефтяных компаний страны, в ходе которой обсуждалось смягчение последствий возможной многомесячной блокады со стороны США, сообщил Reuters представитель Белого дома.

Между тем ОПЕК+, по данным источников агентства, на встрече 3 мая может договориться об увеличении добычи нефти на 188 000 баррелей в день. Встреча состоится после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК.

Аналитики дают понять, что хотя ОАЭ и сможет после выхода из картеля увеличить добычу нефти, это не повлияет существенно на стоимость "черного золота" в этом году, учитывая блокировку Ормузского пролива и сокращение добычи нефти странами Персидского залива.

Война в Иране – последние новости

Президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана. Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников, такое решение было озвучено во время последних совещаний в Ситуационной комнате.

29 апреля американский президент заявил, что продлит морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится заключить ядерное соглашение.

