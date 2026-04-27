Аналитики ухудшили прогноз цен на нефть и ожидают дефицита, – Reuters

Мировые запасы нефти в апреле могут сократиться до рекордного уровня.

Инвестиционная компания Goldman Sachs повысила прогноз цен на нефть на четвертый квартал 2026 года – до 90 долларов за баррель нефти марки Brent и 83 долларов за баррель американской нефти WTI. Этому способствовало снижение объемов добычи на Ближнем Востоке.

Агентство Reuters пишет, что инвесторы также ожидают дефицита нефти во втором квартале 2026 года.

"Экономические риски выше, чем это предусматривает наш базовый сценарий по нефти, из-за чистых рисков роста цен на нефть, чрезвычайно высоких цен на нефтепродукты, рисков дефицита продукции и беспрецедентного масштаба шока", – пояснили аналитики GS.

Эксперты также ухудшили прогнозный срок нормализации экспорта нефти из стран Персидского залива через Ормуз с середины мая до конца июня. При этом восстановление добычи нефти в ключевых нефтедобывающих странах будет происходить медленнее, чем ожидалось.

Аналитики добавляют, что сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке приведет к сокращению мировых запасов нефти рекордными темпами – 11–12 млн баррелей в сутки в апреле.

Аналитики Goldman Sachs также ожидают, что во втором квартале дефицит нефти достигнет 9,6 млн баррелей в сутки против профицита в 1,8 млн баррелей в сутки в 2025 году. При этом эксперты прогнозируют, что мировой спрос на нефть упадет на 1,7 млн баррелей в сутки во 2-м квартале и на 100 000 баррелей в сутки в 2026 году по сравнению с предыдущим годом из-за скачка цен на нефтепродукты.

Ситуация на Ближнем Востоке и цены на нефть – последние новости

Утром 23 апреля цены на нефть выросли. Котировки подталкивало вверх затягивание переговоров между Ираном и США о завершении войны на Ближнем Востоке. Аналитики ING в тот день отмечали, что надежды на разрешение конфликта между США и Ираном угасают.

По данным издания Axios, после отмены запланированных на прошлые выходные переговоров Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. Предлагается продлить прекращение огня на длительный период или договориться о полном прекращении войны. При этом, согласно предложению, переговоры по иранской ядерной программе начнутся только на более позднем этапе, после открытия пролива и снятия блокады.

