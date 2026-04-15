Вэнс похвастался новым 'достижением' Белого дома в отношении Украины

Он с гордостью заявил, что администрация Трампа перестала помогать украинцам.

Прекращение финансирования войны в Украине со стороны США является достижением нынешнего руководства страны.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе одного из публичных выступлений. Он высказал мнение, что одним из главных достижений Белого дома является решение не финансировать войну в Украине.

"Мы сказали Европе: если хотите покупать оружие – можете, но США больше не покупают и не отправляют его в Украину", – заявил Вэнс.

Другие заявления Вэнса о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Вэнс заявил, что в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны наблюдается "значительный прогресс". Чиновник даже уточнил, что сейчас речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении".

Также Вэнс раскритиковал лидеров европейских стран за то, что они, якобы, не делают достаточно, чтобы прекратить войну в Украине.

Кроме того, Вэнс во время пребывания в Будапеште 8 апреля назвал "скандальными" комментарии президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, повторив обвинения Будапешта в том, что Киев использует поставки энергоносителей для попытки повлиять на венгерские выборы.

