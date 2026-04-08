Вэнс назвал слова Зеленского об Орбане 'скандальными'

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пребывания в Будапеште в среду, 8 апреля, назвал "скандальными" комментарии президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, повторив обвинения Будапешта в том, что Киев использует поставки энергоносителей для попытки повлиять на выборы в стране.

Как передает агентство Reuters, замечания Вэнса прозвучали во время визита в Будапешт, направленного на повышение шансов националиста Орбана, который столкнулся с самым сложным испытанием за свое 16-летнее правление на выборах 12 апреля.

Агентство отмечает, что речь идет о заявлении Зеленского еще от 5 марта относительно блокирования Венгрией кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины от Европейского Союза. Тогда он сказал: "Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе - дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и общаются с ним на его языке".

Выступая в венгерском университете, Вэнс сказал, что Орбан рассказал ему о замечаниях Зеленского:

"Это полный скандал. Никогда не допускайте, чтобы глава иностранного правительства... угрожал главе правительства союзной страны".

Затем Вэнс обвинил СМИ в двойных стандартах при освещении возможного иностранного вмешательства в президентские выборы в США 2016 года и в голосование в Венгрии.

Заявления Зеленского в отношении Орбана

Как сообщал УНИАН, в феврале Зеленский заявил, что благодаря украинцам Орбан может думать о том, как нарастить свой живот, а не о том, как нарастить свою армию. По его словам, именно украинцы держат европейский фронт.

"За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии, Молдова и Румыния, которые стремительно развиваются, без диктатуры. И даже один Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта", - сказал глава государства.

