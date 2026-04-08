'Война утратила смысл': Вэнс заявил о 'значительном прогрессе' в переговорах между Украиной и РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны наблюдается "значительный прогресс", а позиции сторон, по его словам, сблизились. Об этом он сказал 8 апреля, находясь с визитом в Будапеште, передает Радио Свобода.
"Сначала мы не могли убедить РФ и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого достигли. Мы получили документы от украинцев и россиян. Мы фактически заставили их высказать свои позиции, и со временем их позиции стали все ближе и ближе", – сказал Вэнс.
По его словам, стороны еще не достигли окончательного прогресса, но он "достаточно оптимистично настроен по этому поводу, потому что война, по сути, потеряла смысл".
Как заявил вице-президент США, на данный момент речь идет "о торгах за несколько квадратных километров территории в том или ином направлении".
"Стоит ли это потери еще сотен тысяч российских и украинских молодых мужчин? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономического опустошения?" – отметил он.
При этом Вэнс раскритиковал европейских лидеров за то, что они, по его мнению, не делают достаточно для прекращения войны.
Другие заявления Венса в Будапеште
Как сообщал УНИАН, Вэнс во время пребывания в Будапеште в среду, 8 апреля, назвал "скандальными" комментарии президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, повторив обвинения Будапешта в том, что Киев использует поставки энергоносителей для попытки повлиять на выборы в стране.
Речь идет о заявлении Зеленского еще от 5 марта относительно блокирования Венгрией кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины от Европейского Союза.
Замечания Вэнса прозвучали во время визита в Будапешт, направленного на повышение шансов националиста Орбана, который столкнулся с самым сложным вызовом за свое 16-летнее правление на выборах 12 апреля.
Затем Вэнс обвинил СМИ в двойных стандартах при освещении вероятного иностранного вмешательства в президентские выборы в США 2016 года и в голосование в Венгрии.