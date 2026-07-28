РФ достраивает автомобильный мост к КНДР: Spiegel рассказал, чем это грозит Украине

Со своей стороны, Москва задержала строительство, отмечает издание.

Строительство первого автомобильного моста, соединяющего Северную Корею и Россию, завершается. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на спутниковые снимки, добавляя, что это может представлять потенциальную угрозу для Украины.

Издание отмечает, что автомобильный мост расположен в нескольких сотнях метров от единственного железнодорожного сообщения между странами. КНДР уже завершила свою часть проекта, тогда как РФ, по данным журналистов, отстает от графика.

Сообщается, что стороны достигли соглашения о строительстве этого моста в июне 2024 года. По данным СМИ, общая стоимость проекта – более 1 млрд евро. И хотя официальная цель такого строительства – развитие торговли и туризма, на практике его могут использовать преимущественно для транспортировки военных грузов, считает издание.

Видео дня

Журналисты отмечают, что мониторинг отправки военных грузов на автомобилях из КНДР в РФ затруднен. Во-первых, из-за большой разветвленности автомобильных дорог в обеих странах. А во-вторых, из-за того, что со спутника сложно определить, какой именно груз доставляется грузовиком.

"Автомобильные грузы также можно загружать где угодно, в отличие от поездов, которые зависят от нескольких стационарных железнодорожных узлов. Кроме того, погрузку и разгрузку грузовиков можно осуществлять гораздо быстрее, чем железнодорожных вагонов, которые в течение длительного времени находятся под спутниковым наблюдением. Это делает их одним из решающих факторов силы России в этой войне", – заключает издание.

Сотрудничество РФ и КНДР: что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Кремль хочет получить дополнительные 30 тысяч военных из КНДР. Отмечалось, что с июня в Воронежской области уже готовится соответствующая инфраструктура.

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, новый контингент из КНДР вряд ли будет более эффективным, чем предыдущий. По его словам, на уничтожение такого количества северокорейских военных у Сил обороны может уйти до трех недель.

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