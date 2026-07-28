Если вы хотите, чтобы летняя обувь всегда выглядела привлекательно, попробуйте этот метод.

Летом многие женщины носят красивые босоножки, шлепки и сандалии, однако у такой обуви есть свой нюанс. Если она сделана из "чувствительных" материалов, таких как замша или текстиль, на подошве могут оставаться темные пятна от пальцев и ступней. Рассказываем, как удалить следы от ног с сандалий и "оживить" любимую обувь.

Ранее мы говорили о том, какая модная обувь вытеснила белые кроссовки этим летом.

Как легко почистить стельки сандалий - лайфхак

Авторы издания The Spruce поделились методом, как отстирать пот из сандалий, а точнее - привести в порядок стельку, на которой могут остаться следы от пальцев и ступней. Эффективность метода было решено проверить на знаменитых шлепанцах Birkenstock с пробковой подошвой - владельцы такой обуви знают, что при активной носке она очень быстро покрывается темными пятнами-отпечатками ног.

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В The Spruce пишут, что из-за такой проблемы сандалии изнашиваются быстрее, чем хотелось бы, но, к счастью, ситуацию можно исправить самостоятельно. Для этого нужно взять:

теплую воду - 2 стакана;

уксус - 2 ст.л;

стиральный порошок или гель - 0.5 ч.л;

любую емкость;

старую зубную щетку;

салфетку из микрофибры;

одноразовый бритвенный станок.

Далее автор материала сделал следующее - он смешал в емкости уксус, воду и порошок, обмакнул зубную щетку в это средство и начал тщательно чистить подошву внутри и снаружи. Затем, когда процесс чистки был окончен, он взял салфетку из микрофибры, намочил ее в теплой воде и протер сандалии, избавляясь от пены. Следующий шаг - бритва, с помощью которой экспериментатор удачно и очень осторожно соскоблил загрязнения со стелек, снимая верхний слой пятен. В конце ему осталось лишь протереть влажной тряпкой из микрофибры кожаные ремни и отполировать застежки.

В The Spruce сделали вывод, что такой способ прекрасно подходит, если вы не знаете, как легко почистить стельки сандалий - им можно пользоваться не только в случае с Birkenstock, но и с любой другой обувью. Главное - делать все аккуратно, чтобы не порезать стельку, а лишь убрать грязь и следы пота.

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