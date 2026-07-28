Пассажир Ryanair едва не выпал из самолета: ответ компании его ошеломил

По словам пострадавшего, после инцидента с ним не связался ни один представитель Ryanair.

Пассажир Ryanair, которого во время полета самолета частично вытащило из окна, утверждает, что более чем через две недели после инцидента авиакомпания предложила ему лишь возможность перенести свой рейс. Об этом сообщает The Independent.

61-летний серб Любиша Карович получил травмы шеи и плеча после того, как на высоте около 6 тысяч метров в самолете, выполнявшем рейс из греческих Салоник в Мемминген (Германия), разбилось окно.

Жена пострадавшего Светлана Гркович рассказала, что ей пришлось затаскивать мужа обратно в салон, так как он неоднократно терял сознание. В результате сербский бизнесмен вынужден как минимум шесть недель носить шейный ортез.

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По словам пострадавшего, после инцидента с ним не связался ни один представитель Ryanair.

"Единственное, что мы получили, – это электронные письма моему сыну, который бронировал наши билеты. В них спрашивали, хотим ли мы перебронировать рейс, и интересовались моим самочувствием. Но никто из компании не связался со мной лично – даже не позвонил, чтобы выразить хоть какую-то заботу", – сказал Карович.

Светлана утверждает, что члены экипажа "ничего не делали" и "выглядели напуганными", в то время как пассажиры пытались удержать её мужа за ноги. Другие пассажиры рассказали, что перед тем, как разбилось окно, услышали громкий взрыв, "похожий на то, как лопается автомобильная шина".

К счастью, самолет Boeing 737 благополучно вернулся в аэропорт Салоник, где его уже ждали медики и машина скорой помощи, которая доставила Любиша в больницу.

Авиакомпания отказалась комментировать инцидент, сославшись на продолжающееся расследование. Ранее финансовый директор группы Ryanair Нил Сорахан сообщал, что "служба поддержки клиентов активно поддерживает связь с семьёй после этого инцидента".

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Недавно стало известно, что на борту пассажирского самолета China Eastern Airlines, выполнявшего рейс из Ланьчжоу в Гуйян, произошел пожар. Возгорание вызвал портативный зарядный устройство одного из пассажиров.

На момент инцидента самолет Airbus A320 уже рулил к терминалу в аэропорту Гуйяна. Экипажу удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а воздушное судно получило лишь незначительные повреждения.

А ранее сообщалось, что Airbus A320 авиакомпании Electra Airways, выполнявший рейс из Варшавы в Тель-Авив по контракту с польской авиакомпанией LOT, был перехвачен болгарским истребителем МиГ-29 после срабатывания ложного сигнала о возможном захвате самолета.

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