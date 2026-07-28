Французы будут поставлять российский газ в Азию из-за слабой позиции ЕС, – FT

Греция стала катализатором льгот для российского сжиженного газа.

Французский энергетический гигант TotalEnergies сможет продолжать продавать газ со своего флагманского сибирского проекта в Азию. Евросоюз пошёл на уступки и разрешил европейским компаниям и в дальнейшем поставлять российский сжиженный природный газ в страны за пределами блока, пишет The Financial Times.

Греция добилась отмены ограничений в отношении СПГ в обмен на поддержку 21-го пакета санкций против страны-агрессора. Источники издания считают, что от этого решения выиграет также TotalEnergies. Компания сможет и в дальнейшем продавать газ клиентам в Азии из "Ямал СПГ" – сибирского мегапроекта, в котором французский нефтегазовый гигант владеет долей в 20%.

Данное исключение отменяет решение Брюсселя от октября прошлого года о запрете таких поставок с конца 2026 года. Теперь компании ЕС смогут продолжать осуществлять поставки СПГ в третьи страны, если контракты были подписаны до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а объемы не превышают уровней 2025 года.

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Чиновник ЕС заявил, что этот шаг был оправдан, поскольку в противном случае трафик очень быстро захватили бы китайские операторы, и никакого влияния на российские потоки не было бы.

Способность Total выполнять действующие контракты на поставки азиатским клиентам поможет компенсировать влияние на бизнес энергетической компании запрета на импорт российского СПГ в Евросоюз по долгосрочным контрактам с конца этого года.

Total в настоящее время вышла из большинства своих российских предприятий, но сохраняет долю на Ямале. Компания заявила, что выйдет из сибирского проекта только под давлением санкций. Total зарабатывает около 400 миллионов долларов в год от продажи СПГ с Ямала.

Большинство грузов с Ямала в настоящее время отправляется в Европу. Так, в первой половине 2026 года в порты ЕС было отправлено рекордные 9,89 млн тонн, тогда как в Азию – лишь 510 тыс. тонн.

Решение Евросоюза об исключении из санкций открывает путь для Total и российской "Новатэк" к использованию флота танкеров ледового класса греческой компании Dynagas для перевозки большего количества газа в Китай. Перевозка СПГ с проекта "Сахалин-2" на востоке России также была освобождена от санкций до 31 марта 2028 года, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Японию и Южную Корею.

Санкции против России – главные новости

Недавно Европейский Союз принял 21-й пакет санкций против России. Он стал одним из крупнейших пакетов ограничений. Документ, в частности, предусматривает замораживание на год механизма ценового потолка на российскую нефть.

Исключение из санкций, которое активно продвигала Греция, позволяет судоходной компании Dynagas продолжать прибыльные поставки российского газа по всему миру. Дипломаты ЕС отмечают, что 21-й пакет санкций может стать последним, поскольку общеевропейский подход к их принятию больше не работает.

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